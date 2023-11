Viele Beschwerden zum neuen Mehrwegkonzept in Mühlhausen: Stadt klärt die wichtigsten Fragen

Mühlhausen. Das neue Konzept des Mühlhäuser Weihnachtsmarkts stößt vor allem bei Facebook auf Gegenwind. Wir haben nachgefragt. Die Stadt gibt Antworten zum Thema Pfand, Hygiene und Zweck.

Auf dem Mühlhäuser Weihnachtsmarkt soll es in diesem Jahr erstmals ein zentrales Mehrwegkonzept geben. Dieses stellten wir Anfang Oktober ausführlich in unserer Zeitung vor. Auf Facebook stößt das Konzept bei einigen Nutzern nun auf Kritik.

Zu Erinnerung: Gläser mit dem Motiv der Divi Blasii Kirche können an den zwei Ständen der VerleihBar, einem erfahrenen Partner aus der Händlerschaft, einmalig für fünf Euro gekauft oder geliehen werden. Das Glas kann an jedem Stand aufgefüllt werden, bezahlt werden muss dann nur der Preis für das jeweilige Getränk. Auf dem Markt gibt es zwei Spülstationen, wo die Gläser wieder abgegeben und kostenlos gereinigt werden. Das Glas kann behalten werden oder man bekommt bei Rückgabe vier Euro Pfand zurück.

Kritische Kommentare zum Pfandsystem

Ein Punkt, der bei vielen Mühlhäusern auf Gegenwind stößt. So schreibt ein Nutzer unter einem Beitrag auf Facebook zum Mehrwegkonzept: „Aus welchen Grund bekommt der Verbraucher nur 4 Euro zurück? Pfand heißt doch das man 100 % das Geld wieder bekommt.“

Die Stadt erklärt den Umstand: „Der eine Euro begründet sich damit, dass die anfallenden Kosten aufgebracht werden müssen. Jedoch können einmal gekaufte/ausgeliehene Gläser über den gesamten Zeitraum genutzt und beliebig oft an der Spülstation gegen ein sauberes Glas getauscht werden – ohne dafür erneut 5 Euro zu entrichten. Diese Servicepauschale in Höhe von einem Euro wird nur bei der finalen Rückgabe einbehalten.“

Standbetreiber entrichten eine Händlerpauschale zwischen 20 und 80 Euro pro Tag. Das Konzept sei für die Händler effektiv, da die Anschaffung von Mehrweggläsern entfällt, zudem haben sie keine Kosten für Müllaufkommen und Personalaufwand.

Stadtratsmitglied äußert Bedenken zum Konzept

Volker Bade (CDU), Stadtrat Mühlhausen, sieht das Konzept kritisch. So habe es vorherige Gespräche unter Ratsmitgliedern gegeben, die das Projekt in Frage stellten. „Die Probleme, die entstehen werden, wären vermeidbar gewesen. In Vorgesprächen wurde uns klar, dass das Konzept so nicht funktionieren kann“, sagt er. Laut Bade wäre es sinnvoll, wenn gespülte Gläser an jedem Stand zur Verfügung stehen würden. „Man hat viele Kosten und am Ende nur Frust. Es tut mir leid für den Investor, der nur das Beste gewollt hat“, so Bade.

Ein anonymer Facebook-Nutzer sieht das ähnlich und äußert unter anderem Bedenken zur Hygiene: „Ich verlasse mich nicht aufs Spülen. Bakterien und Viren verteilen sich.“ Die Stadt sagt: „Der Untermarkt gibt es nicht her, dass an jedem Getränkestand eigene Spülmöglichkeiten installiert werden.“ Deshalb werde stattdessen eine Stelle geschaffen, an der zentral gespült wird, mit einer professionellen Spülstation, die ein hygienisch einwandfreies Spülen bei 90 Grad Celsius ermögliche.

Auch beim Ausschank an den Getränkeständen werden die Voraussetzungen erfüllt: Die Gefäße werden vom Kunden auf ein Tablett gestellt und mittels eines geeichten Gefäßes vom Händler befüllt. Dadurch werden Berührungen vermieden.

Es gibt auch Facebook-Nutzer, die positiv auf das Konzept schauen. „Wenn benutzte Gläser umgetauscht werden und man am Ende nur ein Euro weniger hat, dann ist das doch in Ordnung.“