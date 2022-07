Von der POS VIII zur Nikolai: Erstaunliche Anekdoten der Mühlhäuser Schule

Mühlhausen. Warum die Nikolaischule in Mühlhausen in der Nachwendezeit auf einer Bombe saß und 1973 keine Kohlen zum Heizen hatte.

Beim Fensterputzen helfen mussten die Kinder 1972 zur Eröffnung der Mühlhäuser Nikolaischule. Damals hieß diese noch Polytechnische Oberschule (POS) VIII. Zur Fünfzigjahrfeier am Freitag wurde ihre Geschichte noch einmal aufgerollt.

Die Schule sollte bereits 1926 gebaut werden. Erst mehr als 30 Jahre später wurde der Plan dann umgesetzt. In der POS gab es mitunter mehr als 1000 Schüler, weil es zehn Klassen gab. Im Januar 1973 wurde die Turnhalle eingeweiht. Im Juni desselben Jahres bekam die Schule den Namen „Herrmann Matern“.

Erstaunliche Anekdoten in Schulchronik gefunden

Die Schulleiterin Anke Wandt hatte in der Chronik auch manch Anekdote gefunden. So war die Schule im Januar 1979 kurz zu, weil es keine Kohlen zum Heizen gab. Die Schüler wurden in einer anderen Einrichtung unterrichtet – am Nachmittag. Auch dass die Erstklässler früher im Hort nach dem Mittag noch schlafen mussten, sorgte bei den Kindern für Erstaunen. Laut Wandt war eigentlich eine große Festveranstaltung geplant. Doch weil die Corona-Situation lange unsicher war, hatte man entschieden, nur ein Kinderfest zu feiern mit Programm, Spaß und Spiel. Als Gäste waren einstige Wegbegleiter eingeladen. Darunter Marianne Wessels, die von 1991 bis 2012 Schulleiterin war.

Mit der Wende wurde die POS eine Grundschule und bekam den Namen „Nikolai“. „Wir haben gedacht, wir könnten jetzt alles gestalten“, berichteten Wessels und ihre damalige Stellvertreterin Gisela Meißner. Doch schnell sei ihnen klar geworden, dass es andere Zwänge gab. Wie sich die beiden erinnerten, zog der Regimeumbruch zunächst ein großes Chaos nach sich. Anfangs mussten teils noch DDR-Bücher genutzt werden. Die Seiten, auf welchen die Ideologie des Staates zu deutlich war, wurden herausgerissen. „Das hat den Schülern viel Spaß gemacht“, so die beiden. Im Keller der Schule waren in der Nachwendezeit auch Chemikalien vom Chemielabor und der Schulzahnärztin gefunden worden.

„Ich habe erfahren, dass wir damit auf einer Bombe sitzen“, erzählte Meißner. Ein Chemielehrer einer anderen Schule sei mit der Entsorgung beauftragt worden und mit dem Auto vom Essenstransport vorgefahren. „Was dann mit den Chemikalien passierte, weiß ich nicht“, so Meißner.

Auch Kerstin Klembt war gekommen. Die 56-Jährige wurde 1972 in der „Nikolai“ eingeschult und war später Erzieherin im Hort. „Es war immer sehr schön hier“, sagte sie. Jetzt sei die Schule zum Glück wieder in Schuss. Denn das Gebäude habe ihr in der Zeit, wo sich Schäden zeigten, sehr leidgetan.