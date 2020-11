Der für kommende Woche Freitag, den 20. November, geplante Vorlesetag der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Darüber informierte Sandra Seidl, Leiterin der Bad Tennstedter Bibliothek.

„27 Personen hatten sich für 2020 bereit erklärt, in einem Kindergarten, einer Schule oder einem Seniorenzentrum vorzulesen. Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Bereitschaft der Vorlesepaten und hoffen für 2021 wieder auf Ihre Unterstützung“, so Sandra Seidl weiter.

Immerhin im Internet soll es einen Vorlesetag geben Die Stiftung Lesen will am 20. November ab 9.30 Uhr auf Facebook und Instagram ein digitales Vorlesefest mit Prominenten starten. Weitere Informationen gibt es auf www.vorlesetag.de