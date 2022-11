Wanderung in der Kammerforster Flur

Kammerforst. Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt am 19. November zu einer elf Kilometer langen Tour.

Der Hainich-Rennstieg-Verein lädt an diesem Samstag, 19. November, zu einer Rundwanderung in der Kammerforster Flur. Beginn der elf Kilometer langen Tour ist laut Ankündigung um 12.30 Uhr. Treffpunkt in Kammerforst ist der Ortseingang aus Richtung Flarchheim (ehemaliges LPG Gelände). Im Anschluss ist eine Einkehr möglich.