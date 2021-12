Für das IBA-Projekt „Gesundheitskioske für die Region Seltenrain“ überreichte der Präsident des Landesamtes für Ländlichen Raum, Peter Ritschel (rechts) im Juni einen Förderbescheid von fast 297.0000 Euro an Christopher Kaufmann von der Stiftung Landleben (links). Gesundheitskioske sollen nun laut Koalitionsvertrag auch von der neuen Bundesregierung gefördert werden.

Was der Ampel-Vertrag für den Unstrut-Hainich-Kreis bedeutet

Unstrut-Hainich-Kreis. Landwirtschaft, Schulen, Baugebiete: Die Pläne der Bundesregierung und ihre möglichen Folgen für den Unstrut-Hainich Kreis.

Die neue Bundesregierung steht, auch ihr Arbeitsprogramm ist beschlossen. Auf fast 180 Seiten haben SPD, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag ihre Ziele festgehalten. Manches betrifft Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis direkt, etwa Mindestlohn- oder Hartz 4-Empfänger. Andere Passagen werden mittelbar Einfluss auf die Entwicklung des Landkreises haben.

So sollen „alle geeigneten Dachflächen künftig für die Solarenergie genutzt werden“, bei Gewerbeneubauten verpflichtend, bei Privatbauten in der Regel. Zudem wollen die Ampel-Parteien den Bau von Anlagen für erneuerbare Energien erleichtern, auch für Windräder. Und sie wollen Gemeinden mit einer finanziellen Beteiligung locken, wenn sie solche Anlagen dulden.

Generell soll die Dauer von Planungs- und Genehmigungsverfahren „mindestens halbiert werden“. Im Gegenzug soll „eine frühestmögliche und intensive Öffentlichkeitsbeteiligung“ eingeführt werden, bei begrenztem Widerspruchsrecht. Das beträfe etwa die Aufstellung neuer Bebauungspläne. Kleinere Neubaugebiete am Ortsrand sollen ab 2023 nicht mehr vereinfacht geplant werden können. Insgesamt soll Flächenversiegelung künftig deutlich reduziert werden.

Bis 2022 sämtliche Behördendienstleistungen digital anbieten

Die Digitalisierung der Verwaltung ist ein weiteres Ziel, an dessen Umsetzung wird in vielen Gemeinden schon gearbeitet. Ende 2022 müssen laut Online-Zugangsgesetz sämtliche Dienstleistungen von Behörden digital angeboten werden. Im Gesundheitswesen sollen mehr Pflegekräfte aus dem Ausland kommen; eine Extra-Prämie soll es 2022 geben. Eine „wohnortnahe, bedarfsgerechte, ambulante und kurzstationäre Versorgung“ werde man sicherstellen, heißt es im Vertrag. Sogar „Gesundheitskioske“ für Behandlung und Prävention kommen dort vor, wie die Stiftung Landleben in der Seltenrain-Region plant. Im ländlichen Raum sollen Angebote wie Gemeindeschwestern und Gesundheitslotsen ausgebaut werden.

Die Landwirtschaft im Landkreis ist nicht nur betroffen durch das Verbot von Glyphosat ab 2023. Vom angestrebten 30-Prozent-Anteil Öko-Landbau bis 2030 ist der Kreis noch weit entfernt, der sogar noch deutlich unter der Thüringer Quote von sieben Prozent liegt. Auch die geplanten verschärften Regeln zur Tierhaltung dürften die Betriebe vor Herausforderungen stellen.

Förderungen für strukturschwache Regionen im Bildungsbereich

Profitieren könnte der Kreis von den Schul-Passagen, die weitere Hilfen für Sanierungen vorsehen. Dauerhaft will sich der Bund auch künftig an den Kosten der Ganztagsbetreuung in Grundschulen beteiligen.

Weitere Punkte wie die zur Stärkung von Volkshochschulen, Kinder- und Jugendparlamenten und die Fortsetzung des Programms „Demokratie leben!“ betreffen den Kreis ebenfalls direkt. Passagen zu „guten Lebensverhältnissen in Stadt und Land“ versprechen einiges für strukturschwache Regionen wie den Unstrut-Hainich-Kreis. So sollen Investitions- und Sanierungsprogramme zum Beispiel für Sportstätten, Schwimmbäder, Bibliotheken „vereinfacht und aufgestockt werden“. Unterstützt werden sollen im ländlichen Raum auch „Angebote der Nahversorgung, Kultur, Bildung und Gesundheit wie Dienstleistungszentren, Gemeinschaftshäuser, Dorfbüros“.