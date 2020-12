Was im Unstrut-Hainich-Kreis an Silvester erlaubt ist

Was ist im Unstrut-Hainich-Kreis, in dem verschärfte Corona-Regeln gelten, erlaubt - generell und speziell zu Silvester. Diese Fragen stellte die Redaktion unserer Zeitung den Mitarbeitern des Landratsamts an der Corona-Hotline. Die ist unter Telefon 03601/801111 (allgemeine Fragen) und 03601/80 2222 (Fragen zur Reiserückkehr) von Silvester bis zum 3. Januar zwischen 8 und 13 Uhr und in der Folgewoche bis 16 Uhr zu erreichen.

Ich würde gerne in der Silvesternacht meinen Freunden, die zwei Straßen weiter wohnen, zum neuen Jahr gratulieren. Darf ich in die Wohnung, oder müssen wir unterm Fenster anstoßen?

Silvester gilt generell, wie in den letzten Tagen, Ausgangssperre zwischen 5 und 22 Uhr nach der aktuellen Allgemeinverfügung des Unstrut-Hainich-Kreises. Ohne triftigen Grund darf man in dieser Zeit nicht unterwegs sein. Und der Besuch von Freunden und Bekannten in deren Wohnung ist kein triftiger Grund, um sich auf den Weg zu machen.

Zwischen 22 und 3 Uhr hingegen gibt es keine nächtliche Ausgangsbeschränkung, man darf sich also in dieser Zeit im Freien aufhalten. Veranstaltungen im öffentlichen Raum zum Jahreswechsels sind allerdings untersagt. Im privaten Rahmen dürfen sich fünf Erwachsene aus zwei Haushalten treffen.

Dürfen wir im Treppenhaus anstoßen?

Das Treppenhaus eines Miethauses gilt als öffentlicher Raum. Dort sind Veranstaltungen - auch zum Begehen des Jahreswechsels - untersagt.

Ich fahre gerne Ski. Kann ich dazu mit meiner Familie in den Thüringer Wald fahren?

Individualsport ist, nach den Regelungen der Thüringer Verordnung, innerhalb Kontaktbeschränkungen erlaubt. Also dürfen Sie auch im Thüringer Wald laufen, sofern Sie sich an die dortigen Kontaktbeschränkungen halten.

Meine Eltern sind pflegebedürftig. Darf ich sie nur besuchen, um sie zu pflegen, oder kann ich mit ihnen einen Kaffee trinken?

Die Pflege von auf Hilfe angewiesenen Menschen ist erlaubt. Allerdings sollten Sie den Aufenthalt nicht über Gebühr ausdehnen, um den Kontakt zu minimieren.

Wir gehen gerne im Hainich spazieren. Darf ich dorthin, egal ob in der Unstrut-Hainich oder der Wartburgseite, weiterhin mit dem Auto fahren oder ist das ein touristischer Ausflug, der unterbleiben sollte?

Unabhängig von den Kreisgrenzen dürfen Sie wandern – aber nur mit dem eigenen Hausstand.

Darf ich zu jeder Zeit meinen Hund ausführen?

Das dürfen Sie, denn Haustiere dürfen im Rahmen der Kontaktbeschränkungen ausgeführt werden.

Können wir über den Gartenzaun mit unseren Nachbarn oder mit Freunden auf einem Parkplatz beim Einkaufen plaudern?

Prinzipiell ja, allerdings sollten, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten, die Kontakte jedes Einzelnen minimiert werden.

Muss ich auf dem Supermarktparkplatz Mund-Nasen-Schutz tragen oder erst unter dem Dach beim Wagenholen?

Das regelt die Thüringer Verordnung, die die Pflicht zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz auch vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen festschreibt.