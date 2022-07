Wasser im Seilerbad in Schlotheim ein Grad kälter

Stadtangestellter Thomas Orthey deutet auf die Temperaturanzeige in der Friederikentherme in Bad Langensalza, die noch konstante Wasserwerte dokumentiert.

Unstrut-Hainich-Kreis. Badetemperatur wird in Schlotheim wegen der steigenden Energiepreise gesenkt. Warum die Thermen in Bad Langensalza und Mühlhausen bislang nicht an den Temperaturen drehen.

Wegen der steigenden Energiepreise drosseln einige Thüringer Hallenbäder die Temperaturen. Auch im Seilerbad in Schlotheim ist das Wasser jetzt ein Grad kälter. Bei den beiden Thermen in Mühlhausen und Bad Langensalza bleiben die Temperaturen aber vorerst konstant.

Im Seilerbad wurde die Wassertemperatur von 30 auf 29 Grad gesenkt, informiert die Kreisverwaltung, der das Hallenbad gehört. Zudem habe man die steigenden Energiekosten weiter im Blick. So wurde auf Empfehlung des Energiemanagements bereits für den Haushalt 2023 mehr Geld für die Betreibung des Bads eingeplant. Für das Gas das Dreifache und beim Strom geht man von den doppelten Kosten aus.

Die Thüringentherme in Mühlhausen treffen die Preissteigerungen bei der Energie bisher noch nicht. Denn die Einrichtung hat Festverträge mit den Stadtwerken bis Ende des Jahres und teilweise noch darüber hinaus. „Wir wiegen uns aber nicht in Sicherheit“, sagt Leiter Martin Fromm. Denn laut Bundesnetzagentur würde den Schwimmbädern bei einem Totalausfall von russischem Gas voraussichtlich der Gashahn zugedreht.

Corona-Schließungen haben den Thermen zugesetzt

Die Therme habe sich gerade erst von der Corona-Pandemie erholt, als während der Lockdowns alle Bäder geschlossen werden mussten. „Wir wollten das nicht noch einmal erleben müssen“, sagt Fromm. Denn an der Öffnung der Therme hänge viel, spielt er unter anderem auf den Schulschwimmunterricht an. Er hat Bedenken, dass es durch eine Drosselung die Wassertemperaturen zu kühl werden könnten. In Mühlhausen liegen diese je nach Becken zwischen 28 und 36 Grad. „Selbst bei einer längeren Schließung müssen wir eine Grundtemperatur aufrechterhalten“, sagt Fromm. Denn sonst gehen die Fließen in der Therme kaputt.

Auch für Bad Langensalzas Friederikentherme gibt es Festverträge für Energie. Laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) profitiere die Stadt außerdem vom laufenden Umbau. Dadurch ist jetzt nur das Innenbecken in Betrieb, wodurch aktuell Energie eingespart werden kann. Laut Reinz ist das Absenken der Wasserwärme aber keine Option, weil die Therme als Kurbad an bestimmte Temperaturen gebunden ist.

Im Herbst sollen die Preise für die Bad Langensalzaer Therme auf den Prüfstand kommen. Ob sich die explodierenden Energiekosten niederschlagen, die sehr wahrscheinlich künftig auch die Therme treffen werden, muss dann der Stadtrat entscheiden.