Das Turnier im karnevalistischen Garde- und Showtanz in Bad Tennstedt – hier ein Archivbild von 2017 – wurde abgesagt.

Landkreis. Tennstedter Karnevalverein will kein Gesundheitsrisiko für Teilnehmer eingehen

Wegen Corona: Tanzturnier in Bad Tennstedt abgesagt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wegen Corona: Tanzturnier in Bad Tennstedt abgesagt

Der Tennstedter Karnevalverein (TKV) hat das Unstrut-Hainich-Tanzturnier abgesagt. Das Turnier mit vielen Teilnehmern aus ganz Mitteldeutschland sollte diesen Samstag, 29. Februar, in der 18. Auflage in Bad Tennstedt stattfinden. Die Veranstalter begründen die kurzfristige Absage am Freitag mit der Gefahr durch das Corona-Virus.

„Der Grund für unsere Entscheidung ist die derzeitige Gesundheitslage weltweit und speziell in Deutschland. Die Meldungen zu Verdachtsfällen und Erkrankungen mit dem neuen Corona-Virus werden stündlich mehr und die Lage wird stetig brisanter. Wir möchten alle teilnehmenden Personen schützen und einer möglichen Ansteckungsgefahr vorbeugen“, informierte Axel Scheibel, Vorsitzender des TKV.

Im kommenden Jahr soll eine zweite Auflage des 18. Tanzturniers stattfinden.