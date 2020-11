Weihnachten im Schuhkarton dieses Jahr in Bad Tennstedt

Die Geschenke-Sammlung „Weihnachten im Schuhkarton“ für bedürftige Kinder in Osteuropa läuft, trotzdem das öffentliche Leben landesweit heruntergefahren wird. Darauf weist die christliche Organisation „Samaritan’s Purse“ hin. Allerdings zeigt sich im Unstrut-Hainich-Kreis, dass viele Schulen und Kindergärten derzeit andere Prioritäten haben. Diesen Eindruck ergab eine stichprobenhafte Umfrage dieser Zeitung.

Jesus-Haus in Bad Langensalza war lange lokaler Ansprechpartner

Seit 1996 läuft das Projekt im deutschsprachigen Raum. Im Herbst werden Schuhkartons für bedürftige Kinder in Bulgarien, Rumänien, Georgien, der Ukraine und anderen Ländern gepackt. Die Geschenke werden unterschieden in Präsente für Jungen oder Mädchen und in die Altersgruppen 2 bis 4, 5 bis 9 und 10 bis 14 Jahre. Kuscheltiere, Spielzeug, Bastelsachen. Süßigkeiten sind gefragte Präsente.

Viele Jahre war die Jesus-Haus-Gemeinde in Bad Langensalza die lokale Annahmestelle für die Kartons. Momentan sei dies personell nicht zu stemmen, sagte Pastor Michael Toussaint. Dieses Jahr haben sich Mirjam Flachsbarth und ihre Kollegen der LBH-Steuerberatungsgesellschaft in Bad Tennstedt bereit erklärt, die Geschenke zu sammeln.

„Eine meiner Kolleginnen hat davon erfahren und uns angemeldet. Aber noch scheint es in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen zu werden“, berichtet Mirjam Flachsbarth. Das Büro im Fliederweg 7 ist unter der Woche von 7 bis 16 Uhr geöffnet und immer besetzt.

Meist sind es Schulen und Kindergärten, die sich an dem Projekt beteiligen, auch Privatleute engagieren sich. Durch die Corona-Krise und vor allem durch den aktuellen Lockdown scheint die Päckchen-Aktion bei den Schulen aktuell ins Hintertreffen zu geraten. Auf Anfrage dieser Zeitung gaben mehrere Schulen an, sich erst einmal orientieren zu müssen, welche Aktivitäten abseits des normalen Unterrichts noch möglich seien. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Abgabeschluss für die Schuhkartons ist der 16. November.