Weihnachtspakete für Rumänien aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Hüpstedt. Die Kirchen im Eichsfeld bitten wieder um Spenden für bedürftige Familien.

Die Kolpingsfamilien laden wieder ein, sich an der Aktion „Weihnachtspäckchen für Rumänien“ zu beteiligen. Auch die Kirchorte Hüpstedt, Beberstedt, Helmsdorf und Zella engagierten sich dafür, heißt es in einer Mitteilung. Noch bis 11. November können die Weihnachtspäckchen vor den Altären in den Kirchen abgelegt werden. Geld für Porto könne nach allen Gottesdiensten in einem beschrifteten Umschlag abgegeben werden.

Die Menschen in Rumänien seien durch Corona besonders hart betroffen. Niedrige Löhne, hohe Lebensmittelpreise und fehlende Perspektiven erschwerten vielen Familien das Leben, so Pfarrer Günter Christoph Haase. Dazu kämen fehlende soziale Absicherung und eine schlechte medizinische Versorgung. Deshalb wolle man Bedürftigen helfen.