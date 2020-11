Weitere Beratung über Bad Langensalzaer Kita-Gebühren

Wie der Stadtrat über die Kita-Gebühren entscheiden wird, ist weiterhin offen. Nach der gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Finanzen und Soziales am Montagabend ließ sich keine Mehrheit für oder gegen die neue Kalkulation erkennen. Die Stadtverwaltung empfiehlt eine Erhöhung der Beiträge.

Kita-Gebühren entscheiden über Attraktivität Bad Langensalzas

Am Montag wurde darüber nur beraten. Am 9. November gibt es eine weitere Ausschusssitzung, der Stadtrat soll am 18. November tagen.

Vertreter aller Fraktionen stellten der Verwaltung Fragen zur Kalkulation, zu möglichen alternativen Gebührenmodellen oder Vergleichen zu den Gebühren in anderen Städten. Alexander Ernst, Fraktionsvorsitzender der Bürgerliste/FDP und die CDU-Vorsitzende Jane Croll sprachen sich generell dafür aus, das Thema noch in diesem Jahr abzuschließen. Dagmar Kleemann, Vorsitzende der Fraktion SPD-Grüne, merkte an, dass die Höhe der Kitagebühren wesentlich dazu beitrage, wie attraktiv die Stadt für junge Familien sei. Alle Fraktionen wollen sich in den kommenden Tagen dazu beraten.

Die Gesamtkosten aller Kitas in Bad Langensalza werden sich in den kommenden drei Jahren voraussichtlich auf 7,4 Millionen Euro belaufen. 2017 waren es 5,8 Millionen Euro. Der hauptsächliche Kostentreiber ist laut Stadtverwaltung der Lohn.

Was Eltern nicht zahlen, muss die Stadt zuschießen

Die Stadt schlägt vor, ab dem 1. Januar 2021 den Elternbeitrag für die Ganztagsbetreuung von 160 Euro auf 190 Euro pro Monat zu erhöhen. Für eine Halbtagsbetreuung würden künftig 120 Euro statt bisher 100 Euro im Monat berechnet.

Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) warb für Zustimmung. „Natürlich kann man das in der jetzigen Zeit schwer vermitteln, aber wir haben mit den niedrigeren Gebühren 2019 ein politisches Geschenk gemacht. Die finanzielle Situation hat sich geändert. Wir wollen, dass unsere Kinder gut betreut werden und das kostet Geld. Pro 10 Euro, die wir unter dieser Kalkulation liegen, zahlen wir 100.000 Euro als Stadt oben drauf.“