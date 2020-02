Wie wird Bad Langensalza zum Einkaufsparadies?

„So etwas gefällt mir. Es zeigt, da tut sich was, sie investieren, sie treten nicht auf der Stelle.“ Christian König, der Vorsitzende des Gewerbevereins, steht auf dem Neumarkt und blickt zum Kaufhaus Schwager. Die Schaufenster sind mit roten Kreuzen markiert – Räumungsverkauf wegen Umbau. In regelmäßigen Abständen wird das Modehaus umgestaltet, den Kundenbedürfnissen angepasst.

Die Anpassung an aktuelle Entwicklungen ist ein Thema, das Christian König und viele Gewerbetreibende der Stadt umtreibt. Die Konkurrenz durch Online-Händler wächst. Wer ein Schuhe, Kleidung oder Elektronik braucht, bestellt im Internet. Oft ein paar Euro günstiger als im Einzelhandel, meist kostenfrei nach Hause geliefert. Was nicht gefällt, kann kommentarlos zurückgeschickt werden.

Stirbt die Innenstadt, stirbt ganz Bad Langensalza

All das macht schon dem lokalen Handel in Großstädten zu schaffen, in Kleinstädten wie Bad Langensalza erst recht. „Die nächsten fünf Jahre sind entscheidend. Dann müssen wir die Kurve kriegen“, prophezeit Christian König. Es gilt, die Innenstadt als sozialen Treffpunkt, als Ort für Begegnung, für Veranstaltungen und auch für den Einkaufsbummel zu erhalten. Stirbt die Innenstadt aus, trifft das die gesamte Stadt.

Wie aber ist es aktuell um die Einkaufsmeile zwischen Wiebeckplatz und Marktkirche bestellt? Christian König macht einen Rundgang. Den Blick vom Kaufhaus Schwager abwendend, dreht er sich zur Mohren-Apotheke schräg gegenüber. Das Gebäude Neumarkt 4 wurde 2018 umgebaut. In den oberen Etagen gibt es Seminarräume. Hier merke man, dass der Eigentümer Albrecht Kiesow mit einem Plan vorgegangen ist, sagt Christian König und geht weiter Richtung Rathaus.

Ketten wie H&M oder C&A in Bad Langensalza?

Vom Marktbrunnen aus zeigt er auf die Gebäude Markstraße 30 und 31. Diese seien die letzte Möglichkeit, eine große Verkaufsfläche zu schaffen und die Filiale einer Handelskette nach Bad Langensalza zu holen. Schon 2015 wurde im Bauausschuss des Stadtrates eine Studie dazu präsentiert. Mit einem Umbau könnten etwa 1000 Quadratmeter Gewerbefläche entstehen. Das Vorbild dafür sind die Gebäude Markstraße 24-26, die heute wie ein Haus wirken und den Tegut-Supermarkt sowie ein – zur Zeit leerstehendes – Café beherbergen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung ist die Marktstraße 30 Eigentum der Wohnungsbaugesellschaft, die 31 gehört der Stadt.

Großhändler seien jedoch nicht die alleinige Strategie. Wichtig sei Abwechslung. Es müsse auch überraschende Läden geben, die einen Bummel reizvoll machen, weiß Christian König. Er verweist auf das Tattoo-Studio und den Hundebedarf-Laden „Maulstopfer“ in der Rathausstraße oder den E-Liquids-Händler „Dampfkoloss“ in der Erfurter Straße. Auch der neue arabische Friseur, Salon Amir, in der Marktstraße 5, bringe eine für Bad Langensalza ungewohnte Urbanität mit sich.

Gothaer Laden für Allerlei eröffnet in Bad Langensalza

Neben dem Friseursalon wird am 28. Februar ein Ableger von „Kunstmanns“ aus Gotha eröffnen. Die Inhaberin, Andrea Witt-Kunstmann, beschreibt ihr Geschäft als „Frauenladen im positiven Sinne“, mit hochwertigen Deko-Objekten, Spielzeug aus Frankreich und Kinderkleidung.

Dass auf der anderen Seite der Marktstraße derzeit zwei weitere Schaufenster leer stehen – das ehemalige Smokers Paradise sowie das Café neben dem Tegut-Markt – sorgt Christian König nicht. Die dahinterstehenden Immobilienverwalter seien findig.

An der Marktkirche angekommen, blickt Christian König zuerst Richtung Tee-Truhe. „Mal ehrlich, wer hätte gedacht, dass ein Teeladen in Bad Langensalza derart einschlägt“, sagt er anerkennend. Die Frontgestaltung mit vielen Details in den Schaufenstern und einer hängenden Teekanne über dem Eingang sagt ihm zu.

„An dieser Stelle lohnt sich der Blick zum Kornmarkt. Eine der schönsten Ecken unserer Altstadt. Wäre es nicht eine Überlegung wert, den Bogen von dort durch die Bonifaciusgasse als Einbahnstraße für den Verkehr freizugeben“, fragt er. Es sei ein Gedankenspiel, das ihm sicher mancher übel nehme. Doch für klassische Abhol-Geschäfte wie Schuhmacher oder Schlüsseldienste könnte der Zugang per Auto von Vorteil sein. So könnte der Kornmarkt besser angebunden werden.