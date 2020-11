Durch die Fensterscheibe des AfD-Wahlkreisbüros in der Gothaer Straße warfen Unbekannte einen Gullydeckel. Es ist nicht die erste Attacke dieser Art.

Wiederholte Angriffe auf Parteibüros in Bad Langensalza

Zum vierten Mal wurde das Wahlkreisbüro des AfD-Landtagsabgeordneten Lars Schütze in der Gothaer Straße angegriffen. Bei der Attacke Anfang November warfen Unbekannte einen Gullydeckel durch eine Scheibe. Es ist nicht der erste Fall von Vandalismus in Parteibüros in Bad Langensalza.