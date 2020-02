Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Willkommen in LaStNoHeiHö

Waren Sie schon mal in Kleinwelsbach? Idyllischer und ländlicher geht es nicht. Natur satt, der Verkehr hält sich in Grenzen, jeder kennt jeden. Und dennoch: Stehen Sie in Kleinwelsbach neben der Kirche sind Sie mitten in der Stadt. Naja, gut, Sie stehen am südlichen Ende einer Stadt, die sich bis zur Grenze des Kyffhäuserkreises erstreckt. Seit dem 1. Januar bilden Kleinwelsbach und fünf weitere Orte die Stadt Nottertal-Heilinger Höhen.

Das hat nicht nur Auswirkungen auf Adressen. Straßennamen und Ortsschilder – sondern auch auf unsere Berichterstattung. Denkt denn niemand an die Zeitung? Haben die Damen und Herren in den Amtsstuben auch nur einmal darüber nachgedacht, wie wir armen Redakteure bei Artikeln zur Stadt den Namen in die Überschrift quetschen sollen? Die Zeitung misst in der Mitte 22 Zentimeter in der Breite. Der offizielle Name ist Landgemeinde Stadt Nottertal-Heilinger Höhen. Das sind 44 Zeichen – und dann fehlen immer noch Prädikat und Objekt für eine sinnvolle Schlagzeile! Schon Bad Langensalza stellt uns angesichts der Wortlänge manchmal vor Herausforderungen.

Ich glaube, wir verkürzen in der Zeitung ab sofort konsequent auf Not-Heil. Oder LaStNoHeiHö… auch wenn das albern klingt.