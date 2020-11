Die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) verschiebt geplante Wartungsarbeiten an Trinkwasserleitungen und reagiert damit auf die Sorgen einer Mieterin, dass sie sich mit dem Coronavirus anstecken könnte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Ursprünglich sollten dieser Tage Arbeiten in einem Wohnhaus im Wohngebiet Süd beginnen.

Die 60-Jährige äußerte ihre Sorgen auch im Gespräch mit dieser Zeitung. Für den Wechsel der Leitungen müssten die Handwerker einige Zeit in ihrer Wohnung arbeiten. Das Badezimmer sei innenliegend, könne nicht belüftet werden. Ihrer Ansicht nach sollte in einer Zeit, in der beispielsweise Gaststätten zum Infektionsschutz geschlossen bleiben müssen, auch die Privatwohnung geschützt werden. Zumal in ihrem Aufgang weitere Mieter im gesetzten Alter leben.

WBG-Vorstand Andrea Krüger betont, dass die Arbeiten seit Längerem geplant und nicht etwa bewusst in die Corona-Zeit gelegt worden seien. Der Austausch der Leitungen diene der Vorbeugung möglicher Rohrbrüche. Die beauftragte Firma verfüge über ein Hygieneschutzkonzept. Nach kurzer Bedenkzeit habe sie sich dennoch dazu entschlossen, dem Wunsch der Mieterin zu entsprechen und die Arbeiten für unbestimmte Zeit zu verschieben.

Die Handwerkskammer Erfurt stellt auf Anfrage klar, dass die aktuelle Allgemeinverfügung keine Einschränkungen im Bereich der Dienstleistungen im Handwerk enthalte, jedoch den Publikumsverkehr einschränke. „Im privaten Bereich sollen maximal zehn Personen aus zwei Haushalten zusammentreffen. Arbeitet nur ein Handwerker in der Wohnung der Dame, besteht aus Sicht der Handwerkskammer Erfurt keinerlei Verstoß gegen die Auflagen. Anders ist die Situation zu werten, wenn mehrere Handwerker oder gar Gewerke vor Ort arbeiten“, so Sprecherin Anne Schleip.

Grundsätzlich berge ein Besuch von Handwerkern kein größeres Infektionsrisiko als ein Besuch im Supermarkt. Die bekannten Hygienemaßnahmen sollten eingehalten werden.