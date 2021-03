Ein ungewöhnlicher Einbruch beschäftigte die Polizei in Bad Langensalza. (Symbolbild)

Bad Langensalza In Bad Langensalza wurde in die Wohnung eines 18-Jährigen eingebrochen. Die Einbrecher haben den Bewohner mit einer Hantel verletzt.

Wohnungseinbrecher schlagen in Bad Langensalza Bewohner mit Hantel nieder

Bei einem Wohnungseinbruch in Bad Langensalza ist ein 18-Jähriger mit einer Hantelstange niedergeschlagen worden. Ein Anwohner der Hannoverschen Straße meldete am späten Samstagabend eine Auseinandersetzung mit fünf Beteiligten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Für den Angriff auf den 18-Jährigen sollen zwei junge Männer verantwortlich sein, die zuvor in die Wohnung des Opfers eingebrochen waren. Dabei hätten sie die Hantel entwendet, die bei dem Angriff mit Gewichten bestückt gewesen sei. Dem Opfer wurde das Nasenbein gebrochen. Den Angaben zufolge sind die Hintergründe der Tat noch unklar, die Tatverdächtigen standen demnach unter Drogeneinfluss.