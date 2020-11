Dana Franke, Regionalleiterin der Thüringer Arbeitsloseninitiative, am Wunschbaum in den Räumen der Tafel Bad Langensalza.

Ein Feuerwehrauto, Aquarellstifte, Guthaben für eine Spielkonsole – diese und andere Wünsche hängen an dem Wunschbäumchen in den Räumen der Tafel Bad Langensalza. Auf etwa 25 Karten haben Kinder geschrieben, was sie sich zu Weihnachten wünschen. Jetzt braucht es nur noch jemanden, der diese Karten pflückt.