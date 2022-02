Zwei Termine für das Trauer-Café im Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis. Der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Malteser bietet in Mühlhausen und Bad Langensalza das Trauer-Café an.

Der Verlust eines geliebten Menschen ist für viele Trauernde nicht leicht. Daher bietet der Ambulante Hospiz- und Palliativberatungsdienst der Malteser im Kreis das Trauer-Café an.

Am Donnerstag, 24. Februar, findet ein Treffen von 14 bis 16 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen statt. Am Dienstag, 1. März, ist das Trauer-Café dann von 15 bis 17 Uhr im Erprobungsraumbüro in Bad Langensalza. Der Austausch mit anderen Betroffenen helfe beim Verarbeiten, sagt Bärbel Stoll, eine der Koordinatorinnen des Dienstes. Das Trauer-Café ist ein kostenloses Angebot mit ausgebildeten Trauerbegleiterinnen. Geeignet ist es für trauernde Menschen, deren Verlust schon einige Wochen zurückliegt. Es gilt die 3G Regel.

Anmeldungen unter Telefon: 03601/ 8882915.