Zwei Wochen Kleinbus in Kleinwelsbach

Bauarbeiten in Kleinwelsbach tangieren auch den Busverkehr. Am Ortseingang von Neunheilingen kommend soll eine Ersatzhaltestelle eingerichtet werden.

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in Kleinwelsbach gehen voran. Das hat Auswirkungen auf den Busverkehr. Wie die Regionalbusgesellschaft mitteilt, ändert sich vom 29. März bis 11. April der Fahrplan. In dieser Zeit werde der Ort nur per Kleinbus angefahren, dies soll im Fahrplan gekennzeichnet werden. Des Weiteren können die Haltestellen in Kleinwelsbach nicht bedient werden. Eine Ersatzhaltestelle wird am Ortseingang eingerichtet, von Neunheilingen kommend im Bereich Hauptstraße, Ecke Schulstraße. Zudem verschieben sich die Fahrtzeiten anderer Linien. Die 739 um 14.08 Uhr ab Tottleben nach Bad Tennstedt und die um 13.49 Uhr ab Kirchheilingen nach Tottleben 743 kommen etwa zehn Minuten später.