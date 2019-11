Im November 2002 öffneten sich erstmals die Türen der Bad Lobensteiner Ardesia-Therme für die Besucher. Seither könne die Kurgesellschaft (KGL) auf eine positive Entwicklung des Unternehmens blicken, teilt Geschäftsführer Thomas Knorr mit.

„Die Therme zählt mit über 90.000 Besuchern im Jahr zu den beliebtesten touristischen Einrichtungen im Saale-Orla-Kreis und in der Tourismusregion Rennsteig-Saaleland“, erklärt Thomas Knorr. Mit zahlreichen Angeboten sei die Einrichtung über das gesamte Jahr hinweg gut aufgestellt. Dazu gehörten das Thermalbad, die Saunawelt, das Kurmittelhaus mit dem Physiotherapie- und Wellnessbereich, die Totes-Meer-Salzgrotte, Cafeteria und Sauna-Bar, aber auch der Wohnmobilstellplatz sowie der Fahrrad und E-Bike-Verleih.

„Zukünftig wird das Angebot an Veranstaltungen weiter ausgebaut“, kündigt Thomas Knorr an. So soll es am 7. Dezember eine Nikolausparty für die ganze Familie geben. Am 24. Januar des kommenden Jahres wird zum „50Plus-Aktivtag“ eingeladen, der sich speziell an alle Aktiven im Alter über 50 Jahre richtet. Zu einem „Romantischen Valentinsabend“ werden alle Pärchen und frisch Verliebten am 14. Februar eingeladen.

Doch an diesem Freitag, 22. November, wird erst einmal der 17. Geburtstag des Hauses gefeiert. Jeder Bade- und Saunagast wird mit einem Gläschen Sekt begrüßt. Moorprinzessin Bionda Börner wird zugegen sein und manche Fotowünsche erfüllen. Im Thermalbad gibt es ein buntes Fitness- und Gesundheitsprogramm. Dazu gehören um 11 und 14 Uhr kostenlose 30-minütige Wassergymnastik und um 12 Uhr Aqua-Biking zum Kennenlernen.

In der Schiefersauna lässt es sich ab 18 Uhr zu jeder vollen Stunde bei wechselnden „Lieblings-Aufgüssen“ schwitzen. Schon seit zwei Wochen können hierfür entsprechende Wünsche in einer Sammelbox eingeworfen werden. Darüber hinaus wird es im Dampfbad ein „Salz-Peeling“ geben. Zu den Höhepunkten dürfte einmal mehr die Moorsauna als Bad Lobensteiner Besonderheit gehören. Die ist am Geburtstag ausnahmsweise gratis.