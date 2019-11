„Es gibt nichts zu beschönigen. Ich hoffe, Sie können mir verzeihen und wir uns wieder in die Augen sehen.“ – Das tiefe Bedauern des Angeklagten ist ehrlich, als er sich an jenen Mann wendet, den er so heftig bedroht hatte, dass es für eine Anklage reichte.

Sachbeschädigung und Nötigung lautete der Tatvorwurf, für den sich ein fast 25-jähriger Landwirt aus Spielmes juristisch zu verantworten hatte. Es passierte in einer lauen Sommernacht zwischen 1.30 und 1.45 Uhr. Der Angeklagte betrat am Oberböhmsdorfer Stadtweg ein Grundstück und trat dort völlig grundlos gegen den rechten Spiegel eines Pkw Ford. Der reine Sachschaden: 165 Euro. Als wenig später eine Freundin kam, um ihn abzuholen, stellte sich ihm ein Zeuge des Vandalismus in den Weg und forderte auf dazubleiben, bis die Polizei eingetroffen ist. „Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich Dich in die Rentenschaft schlagen“, soll der Landwirt gedroht haben. „Ich kann nicht bestreiten, dass ich etwas getan habe“, sagte der Angeklagte, als ihm nun in der Zweigstelle Bad Lobenstein des Amtsgerichts Pößneck der Prozess gemacht wurde. Er habe längst den angerichteten Sachschaden beglichen, was der Autobesitzer dem Gericht bestätigen konnte. Es seien keine finanziellen Forderungen offen. Er habe an dem Abend auf einer Feier seines ehemaligen Fußballvereins „ordentlich getrunken“, schilderte der Angeklagte. Dass er gegenüber dem Zeugen eine derart rabiate Wortwahl gewählt hatte, tue ihm „mega leid“ und die ganze Sache sei ihm „mega peinlich“. Offenbar sei er so sehr betrunken gewesen, dass sogar Autos von Kumpels durch ihn beschädigt worden waren. Die Einsichtigkeit seines Mandanten sowie die gezeigte Reue nahm der Verteidiger zum Anlass darum zu bitten, eine Verurteilung zu vermeiden und „einen anderen Weg zu finden“. Bislang war der Landwirt noch ohne Fehl und Tadel, es gab keinerlei Vorstrafen. In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht das Verfahren vorläufig ein. Einzige Bedingung: Bis Ende April kommenden Jahres sind 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen. Wird diese Auflage erfüllt, bleibt der junge Mann straffrei.