In der zweiten Phase der Mathe-Olympiade wurde einiges von den Schülern in Bad Lobenstein verlangt.

Logik und Mathematikverständnis gefragt

Knifflige Mathe-Aufgaben mussten einige Schüler des Bad Lobensteiner Gymnasiums am Mittwochvormittag lösen. Eine notwendige Hürde, um an der Landesmathe-Olympiade in Erfurt teilnehmen zu können.

„Ich habe bis jetzt nur einen Teil der Aufgaben gesehen“, so Mathematiklehrer Ulrich Dreikorn am Vormittag. „Aber diese sind nicht ohne.“ Von Geometrie über Arithmetik bis Kombinatorik waren ­viele Bereiche der Mathematik im Test vertreten. „Vier Aufgaben muss jeder Schüler – egal aus welcher Klassenstufe – mindestens lösen“, erläutert der Mathematiklehrer. Zeitgleich fand auch in den Gymnasien in Schleiz, Pößneck und Neustadt/Orla dieser Wettbewerb statt.

Jeder Teilnehmer muss mindestens vier Aufgaben lösen

„In der ersten Runde der Mathe-Olympiade konnten die Teilnehmer die Aufgaben noch zuhause lösen“, erklärte Ulrich Dreikorn. „Jeder in den verschiedenen Klassenstufen konnte mitmachen.“

Wer die nötige Punktzahl erreichte, gelangte in die nächste Stufe des Wettbewerbs.

Nun in der zweiten Phase rauchten die Köpfe im Gymnasium. Ziel der Mathe-Olympiade ist es, den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihre mathematischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und weiterzuentwickeln. Die Lösung der nicht alltäglichen Aufgaben erfordert vor allem logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden.

Landeswettbewerb findet der Landeshauptstadt Erfurt statt

Wer genügend Punkte in der zweiten Runde erreicht, hat eine Chance, beim Landeswettbewerb im Februar in Erfurt noch kniffligere Fragen zu lösen – und das zwei Tage lang. Diese ist für Februar 2020 geplant. Zur Bundesrunde im kommenden Mai in Bonn treten Mannschaften ab der 8. Klasse an. An zwei Tagen bearbeiten die Teilnehmer jeweils drei Aufgaben in viereinhalbstündiger Klausur, teilen die Veranstalter der Mathe-Olympiade mit.

Träger der Mathematik-Olympiaden in Deutschland ist der Verein Mathematik-Olympiaden, der 1994 mit Sitz in Rostock gegründet wurde.