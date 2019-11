Berufliche Perspektiven kennenlernen – darum ging es am Donnerstagvormittag in der Remptendorfer Regelschule bei der Berufswahlbörse. Rund 60 Schüler von der achten bis zur zehnten Klasse hatten an diesem Tag die Möglichkeit, sieben von 21 Unternehmen, Behörden oder Institutionen kennenzulernen.

„Wir haben dieses Jahr insgesamt 21 Arbeitgeber, die sich an unserer Schule den Schülern vorstellen“, berichtete Beratungslehrerin Silke Enterlein. Die Arbeitgeber hatten jeweils immer eine Schulstunde Zeit, sich den Schülern vorzustellen. Dafür konnten sie einen von drei bereit gestellten Klassenräumen belegen. Die Schüler konnten dann von der ersten bis zur siebten Schulstunde wählen, welchen Arbeitgeber sie in welcher Schulstunde kennenlernen wollen. Die zweite Schulstunde war dabei für alle Schüler bei der Agentur für Arbeit reserviert, bei welcher sie Fragen rund um das Thema Berufsausbildung stellen konnten.

Großes Interesse an Mercer Holz Rosenthal

Besonders groß war das Interesse der Schüler an der Vorstellung von Mercer Holz Rosenthal. Ziemlich genau die Hälfte aller Schüler wollte mehr über das Unternehmen und die unterschiedlichen Berufe dort erfahren. Damit auch allen interessierten Schülern die Berufsperspektiven bei Mercer aufgezeigt werden konnten, wurde dem Unternehmen zwei Unterrichtsstunden gewährt, ein Mal für zehn Schüler, ein Mal für 20 Schüler. „Wir geben den Arbeitgebern deshalb so viel Zeit für ihre Vorstellung, weil es wichtiger ist, eine qualitativ hochwertige Präsentation eines Unternehmens zu haben, als immer nur wenige Minuten von einem Stand zum nächsten zu laufen und Flugblätter mitzunehmen. Die Schüler sollen mit den Arbeitgebern ins Gespräch kommen“, erklärte die Beratungslehrerin Silke Enterlein.

„Wir haben eine konkrete Anfrage zu einem Praktikumsplatz erhalten und bereits vor der Berufswahlbörse schon eine Bewerbung für eine Ausbildung erhalten“, berichtete Doreen Wolfram, Personalleiterin bei Mercer Holz Rosenthal. Sie war zusammen mit der Auszubildenden zur Industriekauffrau, Isabelle Wurzbacher, in die Schule gekommen, um das Unternehmen zu präsentieren. „Für uns ist es ganz wichtig, den Schülern eine Praktikum schmackhaft zu machen. Denn nur so sehen sie selbst, ob sie ein Interesse an der Ausbildung bei uns haben oder nicht“, erklärte die Personalleiterin. Im vergangenen Jahr habe Mercer viele Auszubildende gehabt, die zuvor ein Praktikum absolviert hätten. In Zahlen waren es drei von fünf Auszubildenden, die zuvor ein Praktikum gemacht hatten.

Dominik Krüger möchte eigentlich Berufsfeuerwehrmann werden. Foto: Oliver Nowak

„Ich finde Mercer interessant, weil ich ein paar Mal mit meinem Opa dort war. Er war Berufskraftfahrer und hat Holz dorthin gefahren“, erzählt der 15-jährige Dominik Krüger. Selbst bei Mercer eine Ausbildung zu beginnen, könne er sich aber nicht vorstellen. „Ich möchte zum Rettungsdienst oder zur Berufsfeuerwehr“, sagt der Zehntklässler, der Mitglied in der Remptendorfer Jugendfeuerwehr ist. Sollten seine ersten beiden Berufswünsche nicht in Erfüllung gehen, wolle er Koch werden.

Die Bundeswehr erhielt ebenfalls, aufgrund des großen Interesses der Schüler, zwei Schulstunden. Hauptfeldwebel Christian Voigt stellte dabei weniger die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten an der Waffe oder in Zivil vor, er konzentrierte sich mehr auf die Grundvoraussetzungen, die Bewerber mitbringen müssen, wenn sie die Bundeswehr als Arbeitgeber haben wollen. So sollten Bewerber zum Beispiel keine Extremisten gleich welcher Form sein, die Finger von Drogen lassen und nicht vorbestraft sein. Neben der militärischen Aufgabe werde die Bundeswehr auch im Katastrophenschutz tätig. Zum Beispiel bei Hochwassern, Waldbränden oder auch wie jüngst bei der Borkenkäferplage im Harz.

Fabienne Weineck strebt den Beruf der Krankenschwester an. Foto: Oliver Nowak

„Ich habe in der Vergangenheit schon überlegt, mich bei der Bundeswehr zu bewerben, aber nicht als Soldatin. Ich möchte eher als Krankenschwester dort arbeiten. Mich fasziniert die Disziplin bei der Bundeswehr, deshalb bin ich hier“, erzählt Fabienne Weineck nach dem Vortrag des Soldaten.