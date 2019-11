Vor 30 Jahren begann die Mauer „Löcher“ zu bekommen. Nach und nach entstanden immer mehr Grenzübergangsstellen zwischen Thüringen und Oberfranken. Es war eine besondere Herausforderung für Männer wie Heinrich Gehring, damals Abteilungsleiter beim Straßenbauamt Kronach. Wie sprachen mit dem heute 75-jährigen Pensionär.

Heinrich Gehring (75), zur Zeit der Maueröffnung vor 30 Jahren Abteilungsleiter beim Straßenbauamt Kronach Foto: Peter Hagen/OTZ

Herr Gehring, denken sie momentan sehr oft zurück an die Zeit vor 30 Jahren?

Seit zehn Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit dem Thema der Grenzöffnung. Jeder einzelne Übergang hat seine eigene Geschichte und jede Region ihre Eigenheiten. Teilweise geht die Geschichte sehr weit zurück. Nehmen wir zum Beispiel die B 2, die führte einst von Innsbruck bis an die Ostsee.

Erinnern wir uns an die Schabowski-Nacht, als es plötzlich hieß, DDR-Bürger dürften ausreisen, und zwar „sofort, unverzüglich“. Wie haben Sie davon erfahren?

Zunächst über die Fernsehnachrichten daheim. Da war das für mich aber zunächst eine Geschichte, die allein in Berlin spielte. Auch bei den Gesprächen mit Kollegen am nächsten Tag sprachen wir nur davon, dass in Berlin die Grenze geöffnet werde. Dass es Auswirkungen für uns haben würde, hatten wir da noch gar nicht richtig erfasst.

Wann war klar, dass konkret auf Sie viel Arbeit im Zusammenhang mit der in der Nacht zum Freitag angekündigten Grenzöffnung zukommt?

Das war dann Sonntagfrüh im Bett, als mich der Straßenmeister anrief. Es ging darum, bei Ullitz einen Grenzübergang ins sächsische Vogtland zu öffnen, wo heute die B 173 verläuft. Der Mitarbeiter hielt mich davon ab, persönlich dorthin zu fahren und meinte, ich käme ohnehin nicht bis zur Grenze, es sei schon zu viel los. Drei Stunden später kam dann der Anruf vom Landrat und damit waren wir mittendrin. Von da an wurden viele Dinge ausgeblendet und wir konzentrierten uns auf das technisch Machbare. Wenn man heute sieht, dass wir damals binnen vier Tagen Straßen gebaut haben, die heute noch funktionieren, dann zeugt es doch davon, wie konzentriert vorgegangen worden war. Alle hatten einen Gang hochgeschaltet. Die mit der Grenzziehung unterbrochenen Bundesstraßen waren nach 14 Tagen weitestgehend wieder ans Verkehrsnetz angeschlossen. Nach vier Wochen waren alle wichtigen Staatsstraßen oder Landesstraßen erster Ordnung entlang der gesamten bayerischen Grenze befahrbar.

Hatte die unterschiedliche Klassifizierung von Straßen und Wegen in der euphorischen Zeit der Grenzöffnung eine Rolle gespielt?

Nein, in der Regel nicht. Natürlich hatten die Autobahnen und Bundesstraßen eine bestimmte Breite und einen gewissen Standard, der in der DDR gleichermaßen galt. Wir mussten uns also auf relativ kurze Bereiche beschränken, in denen unterbrochene Wegstücke herzustellen waren. Neben den Hauptreisewegen gab es aber auch viele Wünsche nach Grenzübergängen an Wegen, die nicht von überregionaler Bedeutung waren. Menschen wollten das sehen, wovon die Eltern erzählt hatten, als es noch keine Grenze gab. Oder Menschen wollten auf kurzem Weg dorthin, wo sie einst gelebt hatten. Diesen Drang gab es von beiden Seiten. Der Standard solcher Wege war natürlich sehr unterschiedlich.

Wenn heute Straßen gebaut werden sollen, gibt es lange Phasen der Vorbereitung – von der Planfeststellung, der Anhörung Träger öffentlicher Belange bis hin zur Ausschreibung der Baudurchführung. Das war vor 30 Jahren alles kein Thema?

Wir haben da heute vielleicht eine falsche Vorstellung: Das waren Straßen, die schon Jahrhunderte alt gewesen sind. Wir haben lediglich den Lückenschluss hergestellt und die Straßen den Erfordernissen angepasst. Die größeren Veränderungen kamen erst später als klar wurde, dass mancherorts der Verkehr über Umgehungen geführt werden muss.

Die kurzfristig hergestellten Straßen-Grenzübergänge führten direkt durch den Todesstreifen. Bestand da nicht die reale Gefahr, auf Minen zu treffen? Immerhin gibt es noch heute für 33.000 Minen entlang der einst innerdeutschen Grenze keine Räumprotokolle.

Die meisten Minen sind ja geräumt worden. Und ein Teil der Straßenübergänge entstand dort, wo sich an der Grenze ein Tor befand, also auch von DDR-Seite aus Grenzer mit ihren Fahrzeugen patrouillierten. Das betrifft etwa die Hälfte der Grenzübergänge, die wir gebaut hatten. Natürlich hatten wir die Frage nach der Gefahr gestellt. Uns wurde gesagt, es gebe keine Bedenken. Das war’s.

Wie viele Grenzübergänge waren es insgesamt, an deren Bau Sie beteiligt gewesen sind?

Vor 30 Jahren waren es ungefähr zehn wichtige Grenzübergänge. Ich habe sozusagen ein halbes Jahr Grenzübergänge gemacht, dann haben wir unsere Straßen angepasst und im Laufe der Zeit dann Ortsumgehungen geschaffen. Schließlich kam noch die Autobahn.

In Blechschmidtenhammer ist in jüngerer Zeit die Straße verbreitert worden. Dazu wurde ein Haus abgerissen, statt den Bahndamm zu beseitigen. Glauben Sie, dass eines Tages die Höllentalbahn wieder fahren wird?

Na ja, üblich ist es, Fahrbahnverbreiterungen in Richtung Innenkurve vorzunehmen. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass durchs Höllental irgendwann wieder Züge fahren. Wer hatte denn diese Bahnstrecke gebaut? Doch nicht die Bayern, sondern die preußische Bahnverwaltung, um Blankenstein an die große weite Welt anzubinden. Ich kann nicht erkennen, dass diese Strecke das Potenzial hat, wiederbelebt zu werden.