Dinner-Show Unterlemnitz Tribut an deutschen Rockstar

Das Hotel Silbertau im Bad Lobensteiner Ortsteil Unterlemnitz setzt seine traditionellen Dinner-Shows am Freitag, 6. Dezember, mit einer Premiere fort. Erstmal wird zum Start in die neue Dinner-Show-Saison kein Theater-Stück präsentiert, sondern ein bunter Mix aus Konzert und Drei-Gang-Menü.

Steven Gärtner präsentiert in seiner Show die größten Hits von Peter Maffay – alles wird dabei live gesungen,heißt es in der Ankündigung. Viele Besucher konnten im Rahmen seiner kleinen oder großen Shows bereits erleben, wie nah die Stimme am Original liegt.

Steven Gärtner, auch Kopf der „Maffay-Show-Band“, ist kein beliebiges Double, sondern arbeitet mit Peter Maffay selbst eng zusammen. Er unterstützt das soziale Engagement des Weltstars und stand mit ihm mehrfach auf der Bühne. Selbst das Fernsehen berichtete von der außergewöhnlichen Künstler-Partnerschaft.

Robin Hood und Udo Jürgens

Weitere Dinner-Show-Termine sind für 24. Januar und 21. März geplant. Im Januar wird „Die ganze Wahrheit vom Sherwood Forest“ präsentiert. Dieses klassische Theater-Show-Dinner dreht sich rund um Robin Hood. Das bewährte Ensemble vom Tournee-Theater comediantes ist für die gesamte Umsetzung und allerlei Überraschungen zuständig. Der „grüne Held“ wird dabei für lustige und witzige und nicht ganz ernst gemeinte Unterhaltung sorgen.

„Merci – Udo Jürgens“ beendet im März die aktuelle Saison. Die Berliner Künstler Walburga Raeder und Bert-Mario Temme gestalten einen kurzweiligen Abend zu Ehren des Stars, der im Dezember 2014 überraschend verstorben ist. Bariton und Pianist Bert-Mario Temme begeistert mit seiner Stimme, während seine Begleitung mit amüsanten Geschichten und Anekdoten aufwartet.

Karten für alle Veranstaltungen sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich: Restaurant Hotel Silbertau unter Telefon (036651) 8590 oder in der Stadtinformation Bad Lobenstein.