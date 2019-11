Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weltweit unterwegs

Bad Lobenstein selbst ist – bei allem Lokalpatriotismus – bestimmt nicht der Nabel der Welt. Einige Unternehmen jedoch, die in der Kurstadt ihren Sitz haben, spielen in der weiten Welt durchaus eine bedeutsame Rolle. Im Wirtschaftsdeutsch nennt man das heute „Global Player“.

Zu diesen Unternehmen gehört zweifellos die Firma R & R Beth, die einst mit fünf Enthusiasten begann und heute das Interesse chinesischer Wirtschaftsvertreter weckt. Im Reich der Mitte gibt es noch viel zu tun, um gerade an den Industriestandort die Luft zu verbessern.

Wenn es um das Filtern von Staub, Schwermetallen oder Chemikalien geht, dann ist die Bad Lobensteiner Firma in der Lage, die entsprechenden Filteranlagen schlüsselfertig zu errichten. In 14 verschiedenen Industriebereichen gibt es die passende spezielle Lösung, um die Abluft zu filtern: von Recycling und Abfallverwertung über Energie, Kohle und Biomasse, Kunststoff und Gummi, Lebensmittel, Papier und Zellstoff, Automobilindustrie, Steine und Erden bis zur Textilindustrie.

Übrigens: Während derzeit überlegt wird, in Ostthüringen eine Klärschlammverbrennung zu errichten, kann die Firma R & R Beth schon auf Erfahrungen für die Abluftbehandlung solcher Anlagen verweisen. In Bergen auf Rügen befinden sich Filter aus Bad Lobenstein in einer solchen Anlage.