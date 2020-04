Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

103 mal Danke für Mitarbeiter des Eichsfeld-Klinikums

In einem Gottesdienst, der per Livestream übertragen wurde, rief die katholische Kirchengemeinde St. Marien dazu auf, Bilder mit einer Dankeskarte einzusenden. 103 Dankeschönbotschaften schafften es auf den Banner, der seit Dienstag im Flur des Heiligenstädter Hauses St. Vincenz des Eichsfeld-Klinikums die Mitarbeiter grüßt. „Nach dem Druck des Banners haben uns noch weitere Bilder erreicht", erzählt Pfarrer Markus Könen. Kirche fange nicht erst in den Gottesdiensten an, sondern da, wo Menschen in Berührung kommen. „Das ist vor allem im Klinikum so, wo Menschen anderen Menschen helfen, gesund zu werden", so Könen. Der Dank gelte aber auch für die Zeit vor und nach Corona. Uwe Schotte, der Ärztliche Direktor, dankte allen, die sich an der Aktion beteiligt haben. Das Banner werde später auch in den Eingangsbereichen der Häuser Reifenstein und Worbis des Klinikums aufgestellt.