Die Feuerwehr musste in Leinefelde anrücken, weil zwei 13-Jährige in Leinefelde gezündelt haben. (Symbolbild)

13-Jährige zündeln in leerstehendem Haus in Leinefelde

Leinefelde. Zwei 13-jährige Mädchen zündeln in einem leerstehenden Haus in Leinefelde. Dabei gerät ein altes Sofa in Brand.

Glimpflich endete ein Feuer am Montagnachmittag in einem leerstehenden Gebäude im Eichsfeld. Zeugen hatten Qualm aus einer oberen Etage eines Hauses in der Straße des Friedens in Leinefelde aufsteigen sehen und die Rettungsleitstelle informiert.

Zurecht, denn im Haus brannte eine alte Couch. Die Kameraden der Feuerwehr löschten das Möbelstück schnell, der entstandene Sachschaden ist gering. Laut Angaben der Polizei sollen zwei 13-jährige Mädchen die Couch angezündet haben.

