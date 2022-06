13-Jähriger bei Verkehrsunfall in Worbis schwer verletzt

Worbis. Bei einem Unfall in Worbis wurde ein 13-Jähriger schwer verletzt. Die Polizei sucht einen wichtigen Zeugen.

Bei einem Unfall in Worbis wurde am Freitag ein 13-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei am Freitag informierte, sei der Junge in der Zeit zwischen 16:15 und 16:30 Uhr am Hausener Weg mit seinem Rad gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Anhänger geprallt und zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Unfallzeugen. Wer kann Angaben zum Unfall oder zum Unfallzeitpunkt machen. Als möglichen Zeugen sucht die Polizei den Fahrradfahrer, welcher in der Firma Wedekind über den Unfall informierte. Er soll ca. 50 jahre alt sein, eine Brille tragen und war mit einem schwarzen E-Bike unterwegs. Bekleidet war der Fahrradfahrer mit einem schwarzen Poloshirt mit gelber Aufschrift "GFK". Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter 03606 6510 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

