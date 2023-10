13-Jähriger liegt in Heiligenstadt betrunken auf dem Gehweg

Heiligenstadt. Der Teenager hatte zuvor mit seinem zwei Jahre älteren Bruder den Alkohol in einem Supermarkt kaufen können.

Am Freitagabend wurde die Polizei in Heiligenstadt darüber informiert, dass ein hilfloser Junge auf einem Gehweg liegen würde. Wie die Polizei mitteilt war der 13-Jährigen augenscheinlich stark alkoholisiert. Der Rettungsdienst wurde informiert und brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen werden musste. Die Eltern wurden informiert. Zwischenzeitlich konnte ermittelt werden, dass er zuvor gemeinsam mit seinem 15-jährigen Bruder den Alkohol in einem Supermarkt erworben hatte. Gegen die entsprechende Verkäuferin wurde Anzeige erstattet.

