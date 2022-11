14 Frühchen erblicken im Eichsfeld-Klinikum das Licht der Welt

Heiligenstadt. So werden Frühgeborene ab der 32. Schwangerschaftswoche bzw. mit einem Geburtsgewicht ab 1500 Gramm im Eichsfeld medizinisch betreut.

In diesem Jahr kamen im Eichsfeld-Klinikum 367 Kinder zu Welt, davon 14 als Frühgeborene unter 37 Schwangerschaftswochen. Auch der kleine Neo, der am 2. November mit weniger als 2000 Gramm sechs Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin das Licht der Welt erblickte, ist eines der Frühchen, die eine besondere medizinische Betreuung benötigen.

„Im Eichsfeld-Klinikum ist man auf solche Fälle optimal vorbereitet. Die von Chefärztin Gudrun König geführte Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe ist modern ausgestattet und eng verbunden mit dem Fachbereich Pädiatrie“, berichtet Kliniksprecherin Claudia Reich.

Ein Schwerpunkt der Pädiatrie des Hauses liege auf der Versorgung von Frühgeborenen ab der 32. Schwangerschaftswoche bzw. mit einem Geburtsgewicht ab 1500 Gramm. Das Klinikum ist als sogenanntes Level-3-Krankenhaus mit perinatalem Schwerpunkt zertifiziert, so Reich.

Mit Chefarzt der Pädiatrie Dr. med. Oliver Möller und Oberarzt Dr. med. Nils Lazer würden sich im Eichsfeld zwei erfahrene Mediziner mit der Spezialisierung Neonatologie für die bestmögliche Versorgung der Frühchen kümmern. Für den Ernstfall, z.B. bei Anpassungsstörungen oder Startschwierigkeiten ins Leben, seien die Mediziner rund um die Uhr verfügbar, und die Neugeborenen und insbesondere die Frühgeborenen können intensivmedizinisch – mit Inkubator, Monitorüberwachung und Vorrichtung zur maschinellen Beatmung – versorgt werden.

Optimale Betreuung bei Risikoschwangerschaft

Darüber hinaus biete das Klinikum auch optimale Bedingungen zur Betreuung von Risikoschwangerschaften, zum Beispiel bei Schwangerschaftsdiabetes oder Zwillingsschwangerschaften.

Viel Wert lege man auf den engen Kontakt von Mutter und Kind von Anfang an, auch im Falle einer Frühgeburt. So werde ermöglicht, dass Mütter direkt auf der Intensivstation der Neonatologie in der Nähe des Kindes mit aufgenommen werden. „Die Mutter kann dann zu jeder Zeit bei ihrem Kind sein. Dies wird nicht in vielen Krankenhäusern angeboten. Dem kleinen Neo geht es dank der optimalen Betreuung prächtig, und Mutter Vanessa darf bald mit dem Nachwuchs nach Hause“, erklärt Reich.

Alle drei Monate lädt das Krankenhaus werdende Eltern zu Informationsveranstaltungen der Geburtsabteilung ein.

- Anmeldung zu den Veranstaltungen unter der Telefonnummer 03606/76 22 60.