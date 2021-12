1536 Weihnachtspäckchen für Rumänien auch im Eichsfeld gesammelt

Eichsfeld. Nicht nur die Eichsfelder Kolpingsfamilien zeigen sich mit Ergebnis der Aktion zufrieden.

Zufrieden sind die Kolpingsfamilien mit ihrer Weihnachtspäckchenaktion in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr fiel diese wegen der Coronapandemie erstmals aus. Unter den geltenden Regeln und mit einem Hygienekonzept wagte die Organisation in diesem Jahr wieder eine Sammelaktion auch im Eichsfeld.

„Neben 1536 Weihnachtspäckchen, welche wieder im Eichsfeld und ganz Thüringen gesammelt wurden, kamen auch zahlreiche Geldspenden zusammen“, sagt Annette Müller, die als Diözesansekretärin die Sammelaktion und den Transport koordiniert hat. Zusätzlich konnten weitere Hilfsgüter wie Fahrräder, Geschirr, Kleidung, Rollstühle, Kinderwagen, medizinisches Material und vieles mehr auf die Reise geschickt werden.

„Verschiedene Kindergärten und Schulen sammelten Spielzeug und Süßigkeiten oder packten Päckchen speziell für Kinder. Am 24. November startete der, mit etwa 15 Tonnen Hilfsgütern voll beladene Lkw in Richtung Rumänien“, so Müller. Zwei Tage später wurde alles in Dumbravita in der Nähe von Timisoara abgeladen und mit der Verteilung begonnen.

„All diese Weihnachtsüberraschungen werden vielen Kindern, Familien und Senioren sicher eine große Weihnachtsfreude bereiten. Das Geld wird teils zur Deckung der Transportkosten, teils zur Unterstützung von Aktivitäten der Kolpingsfamilien in Rumänien eingesetzt“, erklärt Müller.

Die rumänischen Kolpingmitglieder aus dem Partnerverband Kolping Banat kümmerten sich um eine gerechte Verteilung der Pakete und eine sinnvolle Verwendung der Spendengelder. „Im Namen der rumänischen Partner möchten die Kolpingsfamilien allen Spendern und Unterstützern ganz herzlich für die treue und großartige Beteiligung danken“, sagt Annette Müller.