17-Jähriger Eichsfelder Mopedfahrer in Uder verletzt

Uder. Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend wurde ein 17-Jähriger verletzt. Der Jugendliche musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein 17-jähriger Mopedfahrer wurde am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in Uder verletzt, teilt die Polizei mit. Der Jugendliche sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Er war mit seinem Zweirad von einem Autofahrer erfasst worden. Ein 33-jähriger BMW-Fahrer habe demnach nach links auf die Straße Am Ochsenrasen abbiegen wollen, so die Beamten in ihrer Mitteilung. Hierbei kollidierte er mit dem Moped des 17-Jährigen. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, beide Fahrzeuge wurden laut Polizei beschädigt.