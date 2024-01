17 tote Schafe in Eichsfelder Nachbarschaft gefunden

Witzenhausen Zeugen alarmierten die Polizei. 40 weitere Tiere wurden in Obhut genommen.

Zeugen stießen am Montagmittag in der Gemarkung von Unterrieden auf mehrere verendete Schafe. Weitere Tiere würden sehr ausgehungert aussehen, da die Wiese auch abgegrast sei, hieß es. Die alarmierte Polizeistreife der Polizeistation Witzenhausen fand am Ende insgesamt 17 tote Schafe, die augenscheinlich aufgrund von Nahrungsmangel starben. Da der Schafhalter aus Witzenhausen nicht erreicht werden konnte, wurden die restlichen 40 Schafe in andere landwirtschaftliche Obhut gegeben, heißt es im Polizeibericht weiter. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ein. Zudem wurde das zuständige Veterinäramt unterrichtet.