19-Jährige landet bei Überholvorgang im Graben

Eine 19-Jährige ist beim Überholen mit ihrem Auto in den Graben gefahren. (Symbolbild)

Die Meldungen der Polizei für das Eichsfeld.

Am Freitagmorgen (09.12.2022) gegen 6.55 Uhr befuhr die 19-Jährige mit ihrem Pkw Hyundai Getz die B 247 von Leinefelde kommend in Richtung Worbis. Laut Polizei wollte sie einen Lkw überholen, musste den Vorgang aber wegen Straßenbauarbeiten abbrechen und stark bremsen.

Dabei geriet der Wagen ins Schleudern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte in den Straßengraben. Es entstand Sachschaden am Pkw in Höhe von 8000 Euro. Die Fahrern wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

74-Jährige fährt nach Parkplatzrempler weiter

Ebenfalls am Freitag gegen 16.50 Uhr parkte eine 74-jährige Fahrerin eines Pkw VW Caddy auf dem Parkplatz des Leinebades in Leinefelde aus und kollidierte mit einem abgestellten Pkw Nissan Navara.

Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Die Fahrerin stieg aus, erkannte ihren Angaben zufolge aber keinen Schaden und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Dabei wurde sie aber von Zeugen beobachtet, die den Fahrer des beschädigten Nissan informierten, der die Polizei ein schaltete.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen:

