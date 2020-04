19-Jähriger übersieht Traktor

Bei einem Unfall am Mittwoch gegen 10 Uhr auf der Straße zwischen Dingelstädt und Kreuzebra wurde ein 68-Jähriger laut Polizeisprecherin Fränze Töpfer leicht verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Ein 19-Jähriger hatte mit seinem BMW Cooper einen Sattelzug überholt und dabei den Traktor des 68-Jährigen übersehen, der nach links in einen Feldweg abbiegen wollte. Der BMW kollidierte mit dem Anhänger. Der Traktor kippte in den Straßengraben. Die Straße zwischen Dingelstädt und Kreuzebra war für die Bergung der Fahrzeuge 20 Minuten lang voll gesperrt. Mit im Einsatz waren die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Kreuzebra und Dingelstädt. Sie sicherten die Unfallstelle und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. Zur Unterstützung war ein Umweltdienst vor Ort.