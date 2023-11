20-Jähriger kracht mit seinem Audi in Effelder in eine Gabionenwand

Effelder. Ein 20-Jähriger verlor die Kontrolle über sein Auto. Er krachte in einer Linkskurve in Effelder in eine Gabionenwand.

Leichte Verletzungen hat ein Autofahrer davongetragen, der am Montag gegen 19.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 20-Jährige war mit seinem Audi auf der Straße zwischen Effelder und Großbartloff unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über den Wagen verlor. Dieser kollidierte mit einer Gabionenwand, das ist eine Mauer aus Steinen in einem „Käfig“. An dieser und dem Audi entstand Schaden, teilte die Polizei des Weiteren in ihrem Bericht am Dienstag mit.