200 Euro für junge Eichsfelder Kulturfreunde

Eichsfeld. Mit dem Kulturpass bietet die Bundesregierung auch jungen Eichsfeldern die Möglichkeit zur kulturellen Teilhabe. Mit dem Geld können beispielsweise Konzertkarten gekauft werden.

Ein besonderes Geschenk wartet auf alle Jugendlichen, die in Deutschland leben und dieses Jahr 18 Jahre alt werden: der Kulturpass. 200 Euro pro Person gibt es von der Bundesregierung für die Nutzung kultureller Angebote. Dieses Budget können sie auf einer digitalen Plattform einlösen, die als App und Website nutzbar ist.

Auf der Plattform haben registrierte Kulturanbieter die Chance, zum Beispiel ihre Konzerttickets anzubieten. An diesem neuen Angebot beteiligt sich auch das „SoundGarten“-Open-Air. „Die jungen Menschen mussten durch die Coronapandemie viele Einschränkungen in ihrem Alltag, vor allem auch in ihrer Freizeitgestaltung, hinnehmen. Die Idee, ihnen finanzielle Unterstützung zu geben, damit sie zum Beispiel wieder vielfältige Live-Kultur vor Ort erleben können, fanden wir sofort klasse“, so Martina Adler vom „SoundGarten“-Team.

Ab 14. Juni kann das Guthaben eingelöst werden

Die Beteiligung sei eine Selbstverständlichkeit, betont sie. „Auch für uns als Kulturanbietende gab und gibt es nach wie vor eine Menge Herausforderungen und so freut es uns besonders, unsere Tickets über diesen neuen Weg den jungen Menschen anbieten zu können.“

Der Startschuss zum Einlösen des Guthabens in der Kulturpass-App ist der 14. Juni. Nachdem sie sich dort registriert haben, könnten die Jugendlichen dann zum Beispiel auch die „SoundGarten“-Tickets dort kaufen, erläutert Martina Adler. Sollte der Kulturpass ein Erfolg werden, stellt die Bundesregierung in Aussicht, dass das Programm in einem zweiten Schritt für Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren geöffnet wird.

Alle Infos zum „SoundGarten“-Open-Air gibt es online unter: www.sound-garten.de