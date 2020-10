Bei Reifenstein ist eine Frau mit ihrem Auto in eine Leitplanke gekracht.(Symbolbild)

Am Mittwoch krachte eine 21-jährige Ford-Fahrerin im Eichsfeld gegen eine Leitplanke. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, war die Frau gegen 16.30 Uhr von Reifenstein in Richtung Kleinbartloff unterwegs und kam nach links von der Straße ab. Dabei prallte sie gegen eine Leitplanke und drehte sich.

Die 21-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.