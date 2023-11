22-Jähriger schläft in Heiligenstadt mehrere Tage in einem Keller

Heiligenstadt. Im Keller eines Heiligenstädter Mehrfamilienhauses nächtigte unbefugt ein 22-Jähriger. Die Polizei stellte auch eine geringe Menge an Drogen bei ihm fest.

Die Polizei in Heiligenstadt wurde am Dienstagabend über einen Mann informiert, der sich widerrechtlich im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rheda-Wiedenbrücker-Straße in Heiligenstadt aufgehalten haben soll. Die Polizisten konnten den 22-Jährigen dort dann auch antreffen, als sie an Ort und Stelle eintrafen. Es stellte sich heraus, dass er dort unbefugt schon über mehrere Tage in dem Keller genächtigt hat. Da die Polizisten außerdem eine geringe Menge Drogen bei ihm fanden, wird nun zusätzlich zum begangenen Hausfriedensbruch gegen den jungen Mann auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsgesetz ermittelt, heißt es.