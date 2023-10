230 Radfahrer der Stadt Dingelstädt fahren über 67.300 Kilometer

Dingelstädt. Das Stadtradeln in der Stadt Dingelstädt ist auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. 25 Teams gingen an den Start.

Groß war auch in diesem Jahr wieder in der Stadt Dingelstädt die Beteiligung an der Aktion Stadtradeln, die in der Zeit vom 26. August bis 15. September lief. Bei dem Wettbewerb konnten die Bürgerinnen und Bürger drei Wochen lang für ihre Stadt radeln und dabei fleißig Kilometer sammeln.

Gezeigt wurde dabei genau das, wofür das Stadtradeln eigentlich steht: Teamgeist: In diesem Jahr traten 230 Radfahrerinnen und Radfahrer in 25 Teams an und konnten insgesamt über 67.300 Kilometer auf sich vereinen. „Damit konnte an die gute Leistung des Vorjahres angeknüpft werden. Die Koordinatoren freuten sich über jeden, der bereit war, für Dingelstädt Kilometer zu sammeln. Immerhin vermieden die Radler mit ihrem Körpereinsatz den Ausstoß von 10,9 Tonnen CO2. Dingelstädt kann stolz auf dieses Ergebnis sein“, so Enrico Wiederhold vom Hauptamt.

Auf die meisten Kilometer brachte es das Offene Team Dingelstädt mit 7167. Dreißig Mitstreiter hatte die Gruppe, pro Person schlagen 238,9 erradelte Kilometer zu Buche. Die Radfreunde Dingelstädt brachten es ihrerseits auf 7150,6 Kilometer. Hier waren es zwölf Radfahrer, die es pro Kopf auf 595,9 Kilometer brachten. Ebenfalls sehr stark war der SV 1911 Dingelstädt. 15 Personen schwangen sich hier auf die Räder und brachten es zusammen auf 7048,1 Kilometer. Das Team Radkeller, zu dem neun Personen gehörten, kann stolz auf 5966,7 Kilometer sein. Die 30 Gruppenmitglieder der Pfarrei St. Gertrud brachten es auf insgesamt 4509,6 Kilometer.

Rund 70 Radler eröffneten im Sommer die Aktion mit einer Tour

Schon die offizielle Auftaktveranstaltung im August sei ein voller Erfolg gewesen, sagt Wiederhold. Rund 70 Personen aus der Stadt trafen sich zur gemeinsamen Radeltour in Dingelstädt. Die 29 Kilometer lange Strecke verlief von der Unstrutstadt über das Kloster Anrode und durch den Wilhelmswald bis in den Ortsteil Struth der Gemeinde Rodeberg. Dort wurden die Radfahrer von den Bürgermeistern Klaus Zunke-Anhalt (Gemeinde Rodeberg) und Ulrich Stude (Ortsteil Struth) herzlich empfangen. Eine Stärkung gab es auch.

Fleißige Helfer der Freizeitgruppe des Sportvereins DJK Struth versorgten die Ankommenden mit Bratwürsten vom Rost. Danach, so berichtet Enrico Wiederhold, fuhren die Stadtradler zusammen über Struth, Büttstedt und den Kanonenbahnradweg zurück zum Ausgangspunkt in Dingelstädt.

Bundesweit nahmen in diesem Jahr insgesamt 2836 Kommunen mit über 1,1 Millionen Radfahrern am Stadtradeln teil.