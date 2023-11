24-jähriger Eichsfelder kollidierte frontal mit Schutzplanke

Am Die Polizei wurde am Wochenende zu einem Unfall gerufen. (Symbolbild)

Rüdigershagen. Ein Eichsfelder verliert die Kontrolle über sein Auto. Das sind die Folgen:

Ein 24-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Sonnabend gegen 14 Uhr die Landstraße von Rüdigershagen kommend in Richtung Hüpstedt. Nach einer scharfen Linkskurve, so die Polizei, brach das Heck des Pkw aus. Dadurch habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, dieses querte die Fahrbahn und kollidierte frontal mit der Schutzplanke. Der Eichsfelder wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Das Auto wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Auch die Schutzplanke nahm Schaden. Die Polizei gab den insgesamt entstandenen Sachschaden mit rund 11.000 Euro an.