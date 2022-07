279 neue Corona-Fälle binnen eines Tages im Eichsfeld

Eichsfeld. 17 Menschen mit Corona-Infektion aktuell in stationärer Behandlung.

Beim Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld stehen für Donnerstag, 7. Juli, insgesamt 279 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden in der Bilanz. Aktuell befinden sich 17 Patienten im Zusammenhang mit einer Coronainfektion in stationärer Behandlung. Glücklicherweise sei noch niemand mit einem schweren Verlauf dabei. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt jetzt bei 613,3. Im Nachbarkreis Göttingen ist die Inzidenz mit 1241,1 doppelt so hoch.