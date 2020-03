28 Corona-Verdachtsfälle im Eichsfeld – keiner ist bisher positiv

In 28 Corona-Verdachtsfällen im Landkreis Eichsfeld hat das Gesundheitsamt Quarantäne angeordnet. Das teilte die Kreisverwaltung Mittwochmittag auf Anfrage mit. Die Betreffenden seien aufgefordert worden, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Bei den Verdachtsfällen würde es sich auch um Personen ohne Symptome handeln, die sich bis vor kurzem in Risikogebieten aufhielten. Einen bestätigten Corona-Fall gebe es derzeit jedoch nicht, heißt es aus der Verwaltung, die zudem darüber informierte, dass die Kassenärztliche Vereinigung die Inbetriebnahme einer Diagnostikstelle vorbereite. Über die Inbetriebnahme werde diese informieren.

Derweil stehen die Telefone im Gesundheitsamt nicht still. 60 bis 80 Anrufe gehen täglich zum Thema Corona-Virus ein. Die eigens eingerichtete Hotline nutzt aber nur ein Bruchteil der Anrufer.

Nach Auskunft des Landesverwaltungsamtes, so die Kreisverwaltung, seien Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von über 1000 Personen zunächst nicht mehr zu genehmigen. Wegen der dynamischen Lage müsse künftig im Einzelfall eingeschätzt und entschieden werden, inwieweit auch kleinere Veranstaltungen betroffen seien. „Konkrete Absagen von Veranstaltungen gibt es derzeit nicht“, hieß es.

Gäste in Leinefelde-Worbiswerden namentlich registriert

Gedanken über das weitere Vorgehen machen sich auch die Kommunen. Im Ordnungsamt der Stadt Leinefelde-Worbis ging Mittwochvormittag der neue Erlass vom Landesverwaltungsamt zur Risikobewertung ein. „Wir prüfen gerade drei Tanzveranstaltungen und welche Auflagen noch erteilt werden müssen“, so Enrico Bauer, stellvertretender Amtsleiter. Seit gut eineinhalb Wochen würden bei Veranstaltungen mit öffentlichem Charakter am Einlass die Teilnehmer namentlich registriert, um im Ernstfall nachvollziehen zu können, woher sie kommen. Das geschehe in Absprache mit dem Gesundheitsamt. Bauer betonte, dass „die erfassten Daten sicher sind“. Sie würden in einer Art Blackbox gespeichert. Auf der Homepage der Stadt wurde ein Infoblatt veröffentlicht. In der Landgemeinde Stadt Dingelstädt prüft Hauptamtsleiter Michael Groß gerade, wie zum Beispiel mit dem traditionellen Frühlingslauf am 28. März umzugehen ist.

Für die Lauffreunde Eichsfeld bedeutet das eine ungewisse Zeit. „Wir planen so, als ob der Lauf stattfinden kann, wenn er dann ausfällt, ist es höhere Gewalt“, meint Vereinschef Matthias Hupe. Derweil macht sich Groß auch schon Gedanken über die Osterfeuer. Geprüft wird auch der dienstägliche Markt in der Marktstraße. „Wir nehmen das Thema Corona-Virus sehr ernst und tun alles, um eine Verbreitung zu minimieren“, sagt die stellvertretende Ordnungsamtsleiterin Daniela Schollmeyer.

Stornierungskostenbei Klassenfahrten

Im Dingelstädter Gymnasium hatte die Schülerakademie diese Woche eine Veranstaltung mit Gästen aus drei Bundesländern organisiert, sagte die aber ab. „Wir haben unsere Schüler belehrt, zum Thema Händewaschen und Hygienemaßnahmen“, so Schulleiter Peter Krippendorf. Er fragte zudem beim Schulverwaltungs- und Gesundheitsamt an, ob er Desinfektionsmittel und Spender bekommen könne. Die Schulbehörde habe gleich geantwortet, das Gesundheitsamt habe Tage auf sich warten lassen, erst nach Anmahnung im Bildungsausschuss reagiert. „Das ist herb, denn wir sind hier für 500 Schüler verantwortlich“, meint er. Desinfektionsmittel bekam die Schule für den Sekretariatsbereich. Der Schulleiter hat aber noch eine andere Sorge: geplante Klassenfahrten. Eine nach Rumänien ist abgesagt. Mittwochabend wollte Krippendorf sich mit Elternsprechern beraten, denn eine weitere langfristig vorbereitete Fahrt geht nach England. „Das Problem sind die Stornogebühren, die liegen zwischen 40 und 90 Prozent“, sagt er und wünscht sich staatlicherseits Unterstützung.

Über Corona-Virus und Veranstaltungen macht sich auch Heiligenstadts Stadtchef Thomas Spielmann Gedanken, insbesondere um die Risikoabwägung für Veranstaltungen unter 500 Teilnehmer. „Den neuen Erlass müssen wir intensiv bewerten“, sagt er und denkt unter anderem an Veranstaltungen in geschlossenen Räumen, darunter an Jugendtreffs und Gottesdienste. Keinen Hehl macht er daraus, dass man sich Gedanken über Maßnahmen machen muss, auch wenn diese unpopulär seien. Für Generalvikar Raimund Beck gelten derweil die Maßgaben der deutschen Bischofskonferenz. Mittwoch und Donnerstag gab und gibt es Beratungen der Bistumsleitung. Doch schon jetzt gelte: Die Weihwasserschälchen in den Kirchen bleiben leer oder auch, dass sich die Menschen beim Friedensgruß nicht die Hände geben. Am Mittwoch konnte er auf Grund der sich schnell ändernden Situation noch keine Aussage zu den Gottesdiensten am Wochenende machen, die in größeren Gemeinden 100 bis 300 Menschen besuchen.

Beratungender Bistumsleitung

Verunsicherung ist bei den Verantwortlichen der Sportvereine im Kreis zu spüren. Mario Lamczyk, Geschäftsführer des Kreisportbundes, berichtet über vereinzelte Anrufe. Der Sportbund stünde beratend zur Seite, habe aber keine Entscheidungsgewalt, die liege bei den einzelnen Sportfachverbänden.

„Wir machen uns nicht wild und sagen momentan kein Spiel wegen des Coronavirus ab“, erklärt Karl-Heinz Schütz, Vorsitzender des Kreisfußballausschusses Eichsfeld-Unstrut-Hainich. Zu den Spielen im Landkreis kämen 100 bis 150 Zuschauer. Man appelliere an Fans, Spieler oder Verantwortliche, eine angemessene Sorgfalt walten zu lassen. Schütz verweist auf eine Empfehlung des Thüringer Fußballverbandes, die den Vereinen per E-Mail zu ging.

Viele Nachfragenin Reisebüros

„Wir haben täglich viele Nachfragen zur Situation“, sagt Sandra Wolf, Inhaberin von sieben Reisebüros. Die größte Herausforderung momentan sei, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Stornierungen gebe es kaum, „wenn, dann solche, die vom Veranstalter vorgenommen werden“. Doch es gebe auch Neubuchungen, die aber zielten eher auf den Urlaub im Sommer. „Man merkt die Verunsicherung und das die Kunden zögerlich sind“, bilanziert Wolf.

Sie rät zur Ruhe. Keiner, meint sie, könne einschätzen, wie sich die Situation in den nächsten Tagen entwickele. „Wir können nur versuchen, unseren Kunden zu helfen.“ Wolf rät von Panik ab. Umbuchungen und kostenlose Stornierungen seien immer möglich, wenn das Reiseziel als Risikogebiet eingestuft wird, sagt sie.