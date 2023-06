30 Einsätze in Heiligenstadt in nur 24 Stunden bewältigt

Heiligenstadt. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr schlüpften in die Rolle von echten Feuerwehrmännern und -frauen. An dem Tag hatte es der Nachwuchs mit Bränden, Verletzten und anderen Herausforderungen zu tun.

Nach einem Alarm die Feuerwehrfahrzeuge zu besetzen und bei einem Einsatz Hilfe zu leisten – davon träumt wohl jedes Kind der Jugendfeuerwehr. Jetzt taten die Jungen und Mädchen der Heiligenstädter Wehr genau das.

Um 16 Uhr begann ihr 24-Stunden-Dienst des Berufsfeuerwehrtages. Für einen Tag schlüpften sie in die Rolle echter Feuerwehrmänner und -frauen. „Ihre Ausbilder bereiteten zahlreiche fiktive Einsatzszenarien vor. Auch die Einsatzzentrale wurde durch die Kinder und Jugendlichen besetzt“, berichtet Johannes Lurch von der Feuerwehr der Kreisstadt. Über einen Anruf empfingen die jungen Disponenten hier die Notrufmeldung.

Mit einem Gong und einer Durchsage alarmierten sie ihre Kameraden, die mit verschiedensten Aufgaben im Feuerwehrhaus beschäftigt waren. Zügig ging es zu den eingeteilten Fahrzeugen, dann wurde ausgerückt. „Die Erfahrensten unter ihnen, die in den nächsten Jahren in die Einsatzabteilung wechseln, übernahmen die Aufgaben der Führungspositionen und Einsatzleiter“, so Lurch. Insgesamt 30 Einsätze galt es zu bewältigen. Viele von ihnen seien parallel gelaufen und konnten zügig abgearbeitet werden. Doch bei manchen Großeinsätzen war die Hilfe aller gefordert.

Am Abend brannte es im Vereinshaus des Heimensteiner Kirmesvereins in der Ladestraße beim Bahnhof. Während ein Trupp in das verqualmte Gebäude mit Atemschutz vorging, kämpften die anderen gegen die Flammen von außen. Nur wenig später kam es erneut zu einem Großbrand, so Lurch. Mit mehreren kleinen Lagerfeuern simulierten die Helfer der Einsatzabteilung einen ausgedehnten Brand.

Alarmgong holt Kinderam Morgen aus den Betten

Mit Strahlrohren, dem Dachmonitor des Tanklöschfahrzeugs sowie der Drehleiter bekämpften die Kinder das Feuer. Müde gingen alle ins Bett. Einige Räume der Feuerwehr waren zu Ruheräumen umgestaltet. Am nächsten Morgen weckte der Alarmgong die Berufsfeuerwehrleute. Anrufer meldeten eine vermisste Person in einem Wald nahe der Stadt. Die Kinder fanden den Verletzten und retteten ihn sicher aus dem unwegsamen Gelände.

Nach dem Frühstück durfte auch eine sportliche Trainingseinheit nicht fehlen. Für eine Stunde ging es ins Hallenbad. Doch bei einer Berufsfeuerwehr lässt der nächste Einsatz nicht lange auf sich warten. So galt es einen verletzten Arbeiter mit einer Rettungsplattform aus einem Bagger zu retten, einen Schornsteinbrand abzulöschen, eine Ölspur zu beseitigen und Fahrbahnen von umgestürzten Bäumen zu befreien. Ein Kellerbrand forderte die abgestimmte Zusammenarbeit, um eine Ausbreitung zu verhindern, und bei einem Garagenbrand musste eine Person aus dem verqualmten Gebäude gerettet werden.

Zudem unterstützen die Jugendlichen den Rettungsdienst mit der Drehleiter und beförderten einen Verletzten aus dem zweiten Obergeschoss nach unten.

Zum Abschluss kam es auf dem Gelände der Feuerwehrbleibe zum Flächenbrand. Mit Feuerpatschen und Waldbrandausrüstung wurden die Flammen bekämpft. Dann war der Dienst geschafft. Das viele Üben und Lernen jeden Freitagnachmittag machten sich bezahlt, so Lurch. Alle konnten ihr Wissen und Können unter Beweis stellen.