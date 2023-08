30 Jahre Hungerstreik in Bischofferode: So beurteilt die Wissenschaft die Vorgänge

Teistungen. Grenzlandmuseum Teistungen lädt zu einem Abend mit dem Historiker Christian Rau ein. Er verarbeitet in seinem neuen Buch einen bekannten Protest.

Bischofferode – kein Ort steht so prominent für den Protest gegen die Stilllegung von Betrieben und die Politik der Treuhandanstalt wie diese Gemeinde im Landkreis Eichsfeld. Am 1. Juli 1993 traten hier 40 Kumpel des Kalibergwerks „Thomas Müntzer“ in einen Hungerstreik, um „ihren Schacht“ doch noch zu retten.

Der Historiker Dr. Christian Rau hat sich in seinem neuen Buch „Hungern für Bischofferode - Protest und Politik in der ostdeutschen Transformation“ mit dem Hungerstreik wissenschaftlich befasst. Dafür untersuchte er neben den etwas besser bekannten, aber häufig sehr einseitig diskutierten wirtschaftlichen Dimensionen auch öffentlich weniger thematisierte Aspekte des Hungerstreiks.

Das Buch ist auf einer breiten Quellengrundlage von bislang ungenutzten und neu zugänglichen Archivakten entstanden und leistet durch seinen differenzierten Blick einen wichtigen Beitrag zur Transformationsgeschichte Ostdeutschlands nach 1989/90, heißt es in einer Mitteilung des Grenzlandmuseums. Das Museum lädt am Dienstag, 5. September, ab 19 Uhr zu einer Buchvorstellung ein. Der Historiker beantwortet nach der Lesung in einer Diskussionsrunde auch Fragen der Gäste.