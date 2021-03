30 Tonnen Sonderabfälle pro Jahr

Frank Cipcer (links) nutzt am Dienstag das Angebot der Eichsfeldwerke. Peter Chladek nimmt die Sonderabfälle unter die Lupe, bevor sie Thomas Trümper in dem entsprechenden Behältern verstaut.

Eichsfeld. Schadstoffmobil der Eichsfeldwerke auf Frühjahrstour durch den Landkreis. Substanzen in ihren Originalbehältern anliefern

Es ist fünf Minuten vor 11 Uhr, als das Schadstoffmobil der Eichsfeldwerke in Hauröden auf die Dorfstraße einbiegt. Und es wird schon erwartet. Frank Cipcer wartet mit seinem kleinen Handwagen bereits auf Peter Chladek und sein Team. „Es ist äußerst praktisch, und das Schadstoffmobil ist immer pünktlich“, sagt Frank Cipcer, der regelmäßig die Möglichkeit nutzt, den Sondermüll so zu entsorgen. Am Dienstag hat er unter anderem quecksilberbelastete Energiesparlampen und alten Unterbodenschutz, den er sich für den Trabant gekauft hatte, dabei.