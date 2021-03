Die Polizei sucht nach Zeugen in Heiligenstadt. (Symbolbild)

31-Jähriger schlägt Jugendlichen in Heiligenstädter Park

Bereits am 19. Februar verletzte bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Heiligenstadt ein 31-jähriger Mann einen 16-jährigen Jugendlichen. Das Opfer war laut Angaben der Polizei mit einem Freund um 19 Uhr im Kurpark unterwegs.

Hinter den beiden lief eine Gruppe von zwei männlichen und zwei weiblichen Personen. Es kam zu einer Auseinandersetzung. In der weiteren Folge soll der 31-Jährige dann das 16-jährigen Opfer mehrfach geschlagen haben. Die geführten Ermittlungen ergaben, dass es zu diesem Sachverhalt noch mindestens zwei Zeugen gibt. Zwei Frauen mit Kindern hielten sich in der Nähe auf. Diese beiden Frauen sind wichtige Zeuginnen und die Polizei bittet darum, dass sie sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 melden.

