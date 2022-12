Fünf Preisrichter und ein Obmann bewerteten am in der Mehrzweckhalle die 340 Rassekaninchen. Im Bild ist Preisrichter Wilfried Schmidt aus Sachsenburg bei der Bewertung eines Deutschen Riesenkaninchens zu sehen. Olaf Märcz vom Verein Weißenbron-Lüderode half bei der Ausstellung als Zuträger.

340 Tiere bei Eichsfeldschau der Rassekaninchenzüchter in Brehme

Brehme. Das erwartet die Besucher bei dre Jubiläumsschau:

Geschäftiges Treiben herrscht am Donnerstagvormittag in der Mehrzweckhalle in Brehme. Die Preisrichter haben alle Hände voll zu tun. Schließlich gilt es hunderte Kaninchen zu bewerten. Und das tun die vier Männer, eine Frau und der Obmann mit Akribie. Derweil sind die Züchter aus dem Eichsfeld, den Landkreisen Göttingen und Nordhausen sowie dem Unstrut-Hainich-Kreis gespannt, wie ihre Tiere abschneiden und ob ihre Zucht von Erfolg gekrönt ist. Bei der Bewertung geht es unter anderem um Körperform, Fellhaar, Pflegezustand und Gewicht.

Freuen konnte sich am Donnerstag Philipp Ifland aus Brehme, der Enkel von Ausstellungsleiter Willi Ifland. Mit seinen Zwergwiddern weiß Rotauge holte er sich mit 388 Punkten für seine Sammlung den Titel des Kreisjugendmeisters. Sehr erfolgreich war auch Udo Bode, dessen Blaue Wiener es auf 389,5 Punkte in der Sammlung brachten und dem Teistunger den Kreiseichsfeldmeistertitel sicherten. Und ob Angora, Castor-Rex, eine Kurzhaarrasse, Genter Bartkaninchen, Thüringer oder Löwenköpfchen – sie alle können am Wochenende bei der 30. Offenen Eichsfeldschau bestaunt werden.

Die hätte eigentlich schon vor zwei Jahren stattfinden sollen. Doch wegen der Pandemie wurde nichts daraus. Doch nun kann der Kleintierzuchtverein „Am Sonnenstein“ Brehme, der sich damals für die Ausrichtung der Jubiläumsschau bewarb, die Türen öffnen, und zwar nicht nur für die Preisrichter, sondern für alle Interessierten. Und von denen wünschen sich Willi Ifland und seine Mitstreiter viele. „Denn leider gibt es immer weniger Züchter und ganz besonders junge“, sagt der Brehmer.

Zu dem gastgebenden Kleintierzuchtverein hatten sich 1990 der Geflügel- und der Kaninchenzuchtverein zusammengeschlossen, der heute 17 Mitglieder zählt, darunter fünf Jungzüchter. „Doch weder die Nachwuchsgewinnung noch Hallen für die Schauen zu finden, ist einfach“, weiß Ifland. Um so mehr freut er sich, dass die Gemeinde Brehme die Mehrzweckhalle kostenlos zur Verfügung stellte, derweil die Weißenborner Kaninchenzüchter mit großen Käfigen aushalfen, damit sich die Tiere wohlfühlen, ebenso wie der Kreisverband der Rassegeflügelzüchter, der ebensolche beisteuerte.

Damit vielleicht bei dem einen oder andren das Interesse an Kaninchen geweckt wird, lud der Verein nun beispielsweise die Kindergartenkinder des Dorfes und die Grundschüler zum Besuch der Ausstellung ein. 340 Tiere aus 25 verschiedenen Rassen werden dort präsentiert. „Die Kaninchenzucht ist ein schönes, wenn auch ein nicht ganz billiges Hobby. 365 Tage im Jahr sind wir für die Tiere da. Kinder und Jugendliche lernen beim Umgang mit ihnen Verantwortung aber auch einen respektvollen Umgang. Und das hilft im Leben“, meint Ifland. Dass die Impfungen für Kaninchen derweil nicht billig und die Preise für das Futter gestiegen sind, auch daraus macht er keinen Hehl und wird am Wochenende wie seine Mitstreiter gern die Fragen der Gäste beantworten.

Öffnungszeiten: Samstag, 9 bis 17 Uhr, und Sonntag, 9 bis 16 Uhr