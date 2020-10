36 Infizierte im Eichsfeldkreis

Auf 36 ist die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Landkreis Eichsfeld gestiegen. Das teilte das Landratsamt am Sonntagmittag mit. Gegenüber Samstagmittag sind das drei Infizierte mehr. Zwei Personen würden derzeit stationär behandelt, eine mehr als noch am Samstag. Besonders betroffen seien Uder mit 14 und Heiligenstadt mit sechs infizierten Personen. Alle anderen Erkrankten verteilten sich über das gesamte Kreisgebiet.

Parallel zur Sitzung des Krisenstabs am Sonntag wurden 250 Personen auf mögliche Covid-19-Infektionen getestet. Mit den Ergebnissen sei in den kommenden zwei Tagen zu rechnen, heißt es aus der Kreisverwaltung. Neben den derzeit Infizierten befänden sich mehr als 300 Personen in Quarantäne: „Somit müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich über 300 Anrufe tätigen, um die Gesundheitsabfragen durchzuführen.“

Alle privaten Feiern ab 15 Gästen sind beim Gesundheitsamt anzuzeigen

Aufgrund weiter ansteigender Neuinfektionen im Zusammenhang mit privaten Familienfeiern war der Verwaltungsstab am Samstag bereits zum zweiten Mal in der Woche zusammengekommen und beriet die Lage. Die Befürchtung, dass am Wochenende der Schwellenwert von 35 Infizierten erreicht wird, ist Realität. Aus dem Grund wurden bereits konkrete Maßnahmen zur Einschränkung von Covid-19-Infektionen festgelegt, die am heutigen Montag durch den Landrat verfügt werden. Danach müssen sich die die Einwohner darauf einstellen, dass private Feiern nur noch unter der Voraussetzung stattfinden dürfen, dass die Anzahl der Gäste auf 15 in der eigenen Wohnung oder maximal 30 in Gaststätten oder angemieteten Räumlichkeiten beschränkt wird.

Darüber hinaus sind alle privaten Feierlichkeiten ab 15 Gästen beim Gesundheitsamt anzuzeigen.

Wie es am Wochenende aus der Kreisverwaltung hieß, ist nach Abstimmung der Stabsmitglieder ab einem Schwellenwert von 50 Infizierten dann noch mit weiterführenden Maßnahmen zu rechnen. Dazu gehöre eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum des gesamten Landkreises.

Außerdem würden dann auch wieder die Besuchsbeschränkungen in Pflegeheimen gelten.

Der Krisenstab appelliert an die Einwohner, private Feiern möglichst auf den Familienkreis zu beschränken oder sogar darauf zu verzichten. Weiterhin sind die Einwohner aufgerufen, sich umsichtig zu verhalten und die bestehenden Abstands- und Hygieneregeln in besonderem Maße zu beachten.

Am Sonntag lag im Werra-Meißner-Kreis die Zahl der Infizierten bei 313, war der Landkreisseite zu entnehmen. In den vergangenen sieben Tagen gab es in dem Kreis 44 Neuinfektionen. Erkrankt beziehungsweise positiv getestet sind derzeit 49 Personen, davon 40 in Witzenhausen.

Die Corona-Hotlinedes Gesundheitsamtes ist zu erreichen unter Telefon: 03606/6505555.

Anfragen können per E-Mail ancorona@kreis-eic.de gesendet werden.